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新冠流感侵襲　中醫建議飲食戒辣少甜　補肺湯水茶飲助增強免疫力【附食譜】 (09:00)

本港近日受新冠病毒和流感侵襲，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，中醫認為新冠病毒為「疫癘之氣」，與肺部有關，因此抵抗力差及身體虛弱的人尤其容易感染。林冠傑提醒，此時宜戒辣，以及少吃甜食；若確診新冠病毒，宜把痰徹底清除，否則可能引起後遺症。林冠傑提供3個補肺茶飲和湯水食譜，有助提升免疫力，新冠患者都可以飲用。

1. 茶飲食譜：生薑葱頭草果茶

【功效】有助預防喉嚨痛，以及改善有痰、咽喉乾涸徵狀，尤其適合怕冷怕風的人

【材料】生薑3-4片、葱頭2-3棵（只要白色段及根部）、草果2-3粒、 水3碗

【製法】草果剪碎，生薑、葱頭和草果加水焗15至20分鐘，可加少許糖，即成。

2. 湯水食譜：蟲草花防風無花果湯

【功效】有補肺之效，尤其適合怕冷怕風、手腳冰冷的人

【材料】蟲草花1兩、防風5錢、北芪1兩、瘦肉4兩、無花果3粒、水8碗

【製法】瘦肉汆水，蟲草花、防風及北芪浸1小時，所有材料加水煲1.5小時即成。若燉湯，可以4至6碗水燉2.5小時。

3. 湯水食譜：沙參麥冬瓜蔞仁百合湯

【功效】潤燥止咳化痰，適合身體易燥的人，徵狀如容易口乾、鼻乾、口涸，以及不怕冷

【材料】沙參1兩、麥冬5錢、乾百合1兩、太子參1兩、陳皮1角、南北杏5錢、瓜蔞仁5錢、瘦肉4兩、無花果4粒、水8碗

【製法】瘦肉汆水，所有材料加水煲1.5小時，即成。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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