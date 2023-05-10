Apple推出iPad版Final Cut Pro及Logic Pro　5月24日上架 (13:57)

蘋果公司（Apple）今（10日）宣布，將於5月24日起，以訂閱服務方式在App Store推出iPad版剪輯軟件Final Cut Pro與音樂創作軟件Logic Pro。Final Cut Pro和Logic Pro原本是Mac電腦軟件，推出iPad版本後，用戶只需攜帶一部iPad，即可在任何地方進行創作。兩個軟件將分別以每月38元或每年380元的價格在App Store推出，並提供1個月免費試用。
iPad版Final Cut Pro部分功能
‧新增全新觸控界面，以及方便易用的多點觸控手勢
‧使用Apple Pencil直接在影片內容上繪畫與書寫
‧可搭配鍵盤，利用鍵盤指令加快工作流程
‧專業攝影模式可拍攝高質素影片，監測音訊與可用的錄製時間，並可手動調整焦距、曝光和白平衡等設定
iPad版Logic Pro部分功能
‧透過多點式觸控手勢演奏軟件樂器
‧iPad內置麥克風錄製人聲或樂器
‧可使用Apple Pencil操作音軌
‧連接鍵盤以使用鍵盤指令，加快製作流程
支援M1或A12晶片的iPad及更新型號
Final Cut Pro支援配備M1晶片的iPad及更新的型號，Logic Pro支援配備A12仿生晶片的iPad及更新的型號。使用iPad版Final Cut Pro與Logic Pro須運行iPadOS 16.4。
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