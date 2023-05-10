Apple推出iPad版Final Cut Pro及Logic Pro　5月24日上架 (13:57)

蘋果公司（Apple）今（10日）宣布，將於5月24日起，以訂閱服務方式在App Store推出iPad版剪輯軟件Final Cut Pro與音樂創作軟件Logic Pro。Final Cut Pro和Logic Pro原本是Mac電腦軟件，推出iPad版本後，用戶只需攜帶一部iPad，即可在任何地方進行創作。兩個軟件將分別以每月38元或每年380元的價格在App Store推出，並提供1個月免費試用。