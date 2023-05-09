普立茲新聞奬｜美聯社、《紐約時報》憑俄烏報道奪奬【附得奬名單及報道連結】 (22:40)

《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）上月底在俄羅斯被捕，其後被控從事間諜活動。普立茲奬委員會共同主席Neil Brown在宣布得奬者前，聲援格爾什科維奇，並強調「他跟許多人一樣，只是做自己的工作」，要求釋放格爾什科維奇。

2023年普立茲新聞奬得奬名單

‧公共服務奬

得奬報道：烏克蘭馬里烏波爾被俄軍圍困及平民被殺的系列報道

得奬單位：美聯社記者Mstyslav Chernov、Evgeniy Maloletka、Vasilisa Stepanenko及Lori Hinnant

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‧突發新聞奬

得奬報道：洛杉磯議會成員涉種族歧視的秘密對話曝光

得奬單位：《洛杉磯時報》記者

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‧調查報道奬

得奬報道：揭發50個聯邦機關官員間的金融利益衝突

得奬單位：《華爾街日報》記者

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‧解釋性報道獎

得奬報道：深入報道美國前總統特朗普推行難民家庭骨肉分離政策

得奬單位：《大西洋月刊》記者Caitlin Dickerson

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‧本地報道獎

得奬報道：揭發前密西西比州官員挪用數百萬美元公款

得奬單位：《Mississippi Today》記者Anna Wolfe

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得奬報道：揭發美國小鎮Brookside警方如何掠奪居民財產

得奬單位：阿拉巴馬州新聞網站AL.com記者John Archibald、Ashley Remkus、Ramsey Archibald及Challen Stephens

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‧全國報道獎

得奬報道：美國墮胎禁令後續故事報道

得奬單位：《華盛頓郵報》記者Caroline Kitchener

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‧國際報道獎

得奬報道：就烏克蘭布查鎮大屠殺、以及被指進行殺戮的俄方單位進行8個月調查

得奬單位：《紐約時報》記者

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‧新聞特寫獎

得奬報道：美國人在新冠疫情下、無家者及吸毒者的故事

得奬單位：《華盛頓郵報》記者Eli Saslow

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‧評論獎

得奬評論：記錄阿拉巴馬州的種族歧視和排外思維

得奬單位：阿拉巴馬州新聞網站AL.com專欄作家Kyle Whitmire

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‧批判獎

得奬評論：審查作家及其作品的書評，以多種文化視角來探討社會話題

得奬單位：《紐約雜誌》專欄作家Andrea Long Chu

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‧社論寫作奬

得奬評論：針對佛羅里達州公職人員數十年來，仍未兌現公帑資助設施及服務的社論系列

得奬單位：《邁阿密先鋒報》Nancy Ancrum、Amy Driscoll、Luisa Yanez、Isadora Rangel及Lauren Costantino

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‧評論性漫畫獎

得奬漫畫：以注目的插圖報道亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）龐大的經濟實力

得奬單位：《紐約時報》撰稿人Mona Chalabi

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‧突發新聞攝影獎

得奬報道：記錄俄軍侵烏首周戰況、其他傳媒撤離後馬里烏波爾遭破壞，以及民用設施遭襲擊等照片

得奬單位：美聯社攝影師

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‧專題攝影獎

得奬報道：記錄22歲無家可歸孕婦的故事

得奬單位：《洛杉磯時報》攝影師Christina House

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‧聲音報道獎

得奬報道：揭露加拿大一間印第安寄宿學校虐待數百名土著兒童的調查報道

得奬單位：Gimlet Media記者

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（普立茲奬網站/中央社）