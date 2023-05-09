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普立茲新聞奬｜美聯社、《紐約時報》憑俄烏報道奪奬【附得奬名單及報道連結】 (22:40)

美國新聞業最高榮譽普立茲奬（Pulitzer Prizes）周一（8日）公布結果，多個獲奬報道均與俄烏戰事有關。被視為最高殊榮的公共服務奬由美聯社獲得，4名美聯社記者一連11篇系列報道，記錄烏克蘭馬里烏波爾去年被俄軍圍困，以及平民遭殺害等情況。美聯社攝影師團隊亦以記錄俄軍侵烏首周的照片，奪得突發新聞攝影奬。《紐約時報》對烏克蘭布查鎮大屠殺及負責殺戮的俄方單位進行8個月調查，亦獲國際報道奬。

《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）上月底在俄羅斯被捕，其後被控從事間諜活動。普立茲奬委員會共同主席Neil Brown在宣布得奬者前，聲援格爾什科維奇，並強調「他跟許多人一樣，只是做自己的工作」，要求釋放格爾什科維奇。

2023年普立茲新聞奬得奬名單

‧公共服務奬

得奬報道：烏克蘭馬里烏波爾被俄軍圍困及平民被殺的系列報道

得奬單位：美聯社記者Mstyslav Chernov、Evgeniy Maloletka、Vasilisa Stepanenko及Lori Hinnant

相關報道：bit.ly/3pnLHuA

‧突發新聞奬

得奬報道：洛杉磯議會成員涉種族歧視的秘密對話曝光

得奬單位：《洛杉磯時報》記者

相關報道：bit.ly/3ppf6Vd

‧調查報道奬

得奬報道：揭發50個聯邦機關官員間的金融利益衝突

得奬單位：《華爾街日報》記者

相關報道：bit.ly/3nBQnfX

‧解釋性報道獎

得奬報道：深入報道美國前總統特朗普推行難民家庭骨肉分離政策

得奬單位：《大西洋月刊》記者Caitlin Dickerson

相關報道：bit.ly/3HTIqJJ

‧本地報道獎

得奬報道：揭發前密西西比州官員挪用數百萬美元公款

得奬單位：《Mississippi Today》記者Anna Wolfe

相關報道：bit.ly/3B87Uzj

得奬報道：揭發美國小鎮Brookside警方如何掠奪居民財產

得奬單位：阿拉巴馬州新聞網站AL.com記者John Archibald、Ashley Remkus、Ramsey Archibald及Challen Stephens

相關報道：bit.ly/3VKqzdU

‧全國報道獎

得奬報道：美國墮胎禁令後續故事報道

得奬單位：《華盛頓郵報》記者Caroline Kitchener

相關報道：bit.ly/3piztmR

‧國際報道獎

得奬報道：就烏克蘭布查鎮大屠殺、以及被指進行殺戮的俄方單位進行8個月調查

得奬單位：《紐約時報》記者

相關報道：bit.ly/42jnHXU

‧新聞特寫獎

得奬報道：美國人在新冠疫情下、無家者及吸毒者的故事

得奬單位：《華盛頓郵報》記者Eli Saslow

相關報道：bit.ly/41j6UTJ

‧評論獎

得奬評論：記錄阿拉巴馬州的種族歧視和排外思維

得奬單位：阿拉巴馬州新聞網站AL.com專欄作家Kyle Whitmire

相關報道：bit.ly/3VI6xkx

‧批判獎

得奬評論：審查作家及其作品的書評，以多種文化視角來探討社會話題

得奬單位：《紐約雜誌》專欄作家Andrea Long Chu

相關報道：bit.ly/3VNAobc

‧社論寫作奬

得奬評論：針對佛羅里達州公職人員數十年來，仍未兌現公帑資助設施及服務的社論系列

得奬單位：《邁阿密先鋒報》Nancy Ancrum、Amy Driscoll、Luisa Yanez、Isadora Rangel及Lauren Costantino

相關報道：bit.ly/3HQUtHG

‧評論性漫畫獎

得奬漫畫：以注目的插圖報道亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）龐大的經濟實力

得奬單位：《紐約時報》撰稿人Mona Chalabi

相關報道：bit.ly/3nMUCVV

‧突發新聞攝影獎

得奬報道：記錄俄軍侵烏首周戰況、其他傳媒撤離後馬里烏波爾遭破壞，以及民用設施遭襲擊等照片

得奬單位：美聯社攝影師

相關報道：bit.ly/44M1zaj

‧專題攝影獎

得奬報道：記錄22歲無家可歸孕婦的故事

得奬單位：《洛杉磯時報》攝影師Christina House

相關報道：bit.ly/42FEyE8

‧聲音報道獎

得奬報道：揭露加拿大一間印第安寄宿學校虐待數百名土著兒童的調查報道

得奬單位：Gimlet Media記者

相關報道：bit.ly/3NNrVTr

（普立茲奬網站/中央社）

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