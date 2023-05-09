中加互逐外交人員　源於加議員疑遭中方恐嚇【本輪外交風波時序】 (15:24)

5月1日

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）引述加拿大安全情報局2021年7月所做報告稱，北京試圖獲取在野保守黨議員莊文浩（Michael Chong）身在香港的親人資料。莊文浩曾批評中方對待維族穆斯林的方式是「種族滅絕」。他稱是看到報道才得知香港的家人受威脅。相關報道：「在港家人受威脅」 加議員批政府沒示警（5月3日）

5月4日

加拿大外長喬美蘭（Melanie Joly）傳召中國駐加大使，就中方人員涉企圖恐嚇莊文浩表達關注，又表明加拿大不容忍這種干預，正考慮各項應對選項，包括驅逐中方外交官。相關報道：議員疑遭恐嚇 加拿大考慮逐中方外交官 中方促停自導自演政治鬧劇（5月5日）

5月8日及9日

加拿大周一（8日）將中國駐多倫多領事館外交官趙巍列為「不受歡迎的人」，宣布驅逐。中方周二（9日）宣布反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，要求她離開中國。

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加拿大驅逐中國外交官趙巍 中方提嚴正抗議將反制 （5月9日）

中方列加拿大駐上海總領館領事甄逸慧為「不受歡迎的人」 要求周六前離華（5月9日）