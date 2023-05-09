明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

東南亞多國錄破紀錄高溫　曼谷氣溫達41度、越南錄44.2度 (12:45)

踏入夏天，不少港人會到東南亞旅遊，但氣候學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）提醒，多國近日錄得破紀錄高溫天氣，氣溫高達40度以上，越南更錄得44.2℃破紀錄高溫。根據多國氣象局預報顯示，泰國、越南、菲律賓及老撾未來一周會有雨，港人外遊時謹記要留意當地氣溫及天氣變化。

‧泰國

泰國多地出現極端高溫，曼谷周日（7日）最高氣溫達41℃，另一城市達府（Tak）更曾於4月中旬錄得45℃。泰國氣象局天氣預報顯示，未來7日曼谷氣溫介乎25℃至36℃，預料會有雷雨；芭堤雅未來一周氣溫介乎24℃至32℃；蘇梅島未來一周氣溫介乎27℃至33℃。

泰國天氣詳情：www.tmd.go.th

‧越南

越南中北部城市Tuong Duong上周六（6日）錄得44.2℃破紀錄高溫。越南國家水文氣象預報中心顯示，首都河內今日（9日）氣溫介乎23℃至28℃，中部峴港和南部胡志明市氣溫介乎26℃至31℃。另外，多個中南部城市紫外線（UV）指數達高至極高風險水平。

中心同時預計，越南中部至南部未來數天都會有大雨和冰雹，首都河內位處的北部周三（10日）起有暴雨。

越南天氣詳情：www.nchmf.gov.vn

‧菲律賓

菲律賓伊莎貝拉省（Isabela）周日最高溫度達39℃，部分地區體感溫度迫近50℃。菲律賓氣象局預料，首都馬尼拉周三至周六（10日至13日）氣溫介乎26℃至36℃，或有雷雨。

菲律賓天氣詳情：www.pagasa.dost.gov.ph

‧老撾

老撾北部琅勃拉邦上周六錄得43.5℃，首都萬象氣溫都達42.5℃。美國天氣頻道預料，萬象未來7日氣溫介乎23℃至34℃，周五至下周日（12日至14日）有雷雨。

老撾天氣詳情：bit.ly/41q6oDC

（CNN／澎湃）

相關字詞﹕東南亞 泰國 越南 菲律賓 老撾 編輯推介

上 / 下一篇新聞