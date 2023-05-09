東南亞多國錄破紀錄高溫　曼谷氣溫達41度、越南錄44.2度 (12:45)

踏入夏天，不少港人會到東南亞旅遊，但氣候學家埃雷拉（Maximiliano Herrera）提醒，多國近日錄得破紀錄高溫天氣，氣溫高達40度以上，越南更錄得44.2℃破紀錄高溫。根據多國氣象局預報顯示，泰國、越南、菲律賓及老撾未來一周會有雨，港人外遊時謹記要留意當地氣溫及天氣變化。
‧泰國
泰國多地出現極端高溫，曼谷周日（7日）最高氣溫達41℃，另一城市達府（Tak）更曾於4月中旬錄得45℃。泰國氣象局天氣預報顯示，未來7日曼谷氣溫介乎25℃至36℃，預料會有雷雨；芭堤雅未來一周氣溫介乎24℃至32℃；蘇梅島未來一周氣溫介乎27℃至33℃。
泰國天氣詳情：www.tmd.go.th
‧越南
越南中北部城市Tuong Duong上周六（6日）錄得44.2℃破紀錄高溫。越南國家水文氣象預報中心顯示，首都河內今日（9日）氣溫介乎23℃至28℃，中部峴港和南部胡志明市氣溫介乎26℃至31℃。另外，多個中南部城市紫外線（UV）指數達高至極高風險水平。
中心同時預計，越南中部至南部未來數天都會有大雨和冰雹，首都河內位處的北部周三（10日）起有暴雨。
越南天氣詳情：www.nchmf.gov.vn
‧菲律賓
菲律賓伊莎貝拉省（Isabela）周日最高溫度達39℃，部分地區體感溫度迫近50℃。菲律賓氣象局預料，首都馬尼拉周三至周六（10日至13日）氣溫介乎26℃至36℃，或有雷雨。
菲律賓天氣詳情：www.pagasa.dost.gov.ph
‧老撾
老撾北部琅勃拉邦上周六錄得43.5℃，首都萬象氣溫都達42.5℃。美國天氣頻道預料，萬象未來7日氣溫介乎23℃至34℃，周五至下周日（12日至14日）有雷雨。
老撾天氣詳情：bit.ly/41q6oDC