六旬婦服「膠質銀」中毒指甲變灰藍　衛生署：聲稱增免疫力欠科學實證　兩年兩人銀中毒 (11:18)

「銀」聽起來感覺是名貴金屬，近年部分保健品以含「膠質銀」或「膠性銀」（colloidal silver）作標榜，聲稱可以增強免疫系統、對抗細菌和病毒，或預防某些疾病。不過，衛生署提醒，內服膠質銀產品對身體是否有益處尚欠科學實證，銀亦非人體所需的營養素，長期攝取膠質銀可引致銀中毒，令皮膚永久變成灰藍色。此外，身體可能出現其他病徵，包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損。本港近年亦收過銀中毒報告。
兩宗膠質銀中毒報告
●2023年66歲婦指甲變灰藍色
．今年2月醫管局收到66歲女病人銀中毒個案
．口服和外用膠質銀產品超過10年，欲改善健康狀況
．出現病徵：指甲牀變灰藍色、記憶力衰減
．血液樣本銀含量高於參考水平，診斷為銀中毒及銀質沉着症
衛生署其後發現多4人（年齡介乎7至67歲）透過熱線電話報稱服用同產品，他們使用膠質銀產品的時間由5到10年不等，暫未有銀中毒徵狀，但血液樣本的銀含量均高於參考水平。
●2021年47歲漢銀中毒個案
．2021年7月，47歲病人曾由私家醫生處方口服膠質銀
．病人是2016年至2018年期間按醫生處方口服膠質銀
．2018年出現步履不穩及四肢感覺減弱
長期服用膠質銀可致銀中毒
．皮膚永久變成灰藍色
．身體出現其他病徵：包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損
．膠質銀產品可能與藥物產生相互作用或導致某些藥物（例如甲狀腺素和某些抗生素）的吸收受影響