六旬婦服「膠質銀」中毒指甲變灰藍　衛生署：聲稱增免疫力欠科學實證　兩年兩人銀中毒 (11:18)

兩宗膠質銀中毒報告

●2023年66歲婦指甲變灰藍色

．今年2月醫管局收到66歲女病人銀中毒個案

．口服和外用膠質銀產品超過10年，欲改善健康狀況

．出現病徵：指甲牀變灰藍色、記憶力衰減

．血液樣本銀含量高於參考水平，診斷為銀中毒及銀質沉着症

衛生署其後發現多4人（年齡介乎7至67歲）透過熱線電話報稱服用同產品，他們使用膠質銀產品的時間由5到10年不等，暫未有銀中毒徵狀，但血液樣本的銀含量均高於參考水平。

●2021年47歲漢銀中毒個案

．2021年7月，47歲病人曾由私家醫生處方口服膠質銀

．病人是2016年至2018年期間按醫生處方口服膠質銀

．2018年出現步履不穩及四肢感覺減弱

長期服用膠質銀可致銀中毒

．皮膚永久變成灰藍色

．身體出現其他病徵：包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損

．膠質銀產品可能與藥物產生相互作用或導致某些藥物（例如甲狀腺素和某些抗生素）的吸收受影響

（衛生署）