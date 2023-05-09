明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

芒果健胃行氣助止咳　中醫提醒：削去近皮果肉助減過敏反應【附芒果兩食譜】 (08:47)

芒果是夏天常見的水果，芒果在中醫角度有什麼益處？註冊中醫胡玘君接受明報電子平台組訪問，指出芒果性平味酸、甘，具健胃行氣及止咳之效，常用於咳嗽、食慾不振。她提醒進食芒果注意，以及分享兩個自製芒果小吃食譜——清新芒果雲吞杯情人果

芒果進食注意：嚴重過敏體質的人不宜吃芒果。胡玘君解釋，有人進食芒果後皮膚痕癢，甚至起紅疹，是由於芒果皮和近皮的果肉含漆酚，容易引起過敏反應。無論對芒果有無過敏反應，建議進食芒果前宜戴手套洗淨芒果表皮，去皮時削掉靠近表皮的果肉才進食，有助減少因吃芒果而出現的過敏反應。

芒果食譜一：清新芒果雲吞杯

【材料】牛油果2個、芒果1個、小番茄10個、雲吞皮（可以餃子皮代替）10片、鹽少許、青瓜1條、芫荽1小棵、青檸1個、橄欖油1茶匙、薄荷葉10片

【製法】牛油果去皮，搗成蓉後加鹽，製成牛油果醬。焗爐預熱180度，在焗杯裏塗一層油，雲吞皮小心放在杯中，放入焗爐焗12分鐘或直至金黃色，取出放涼備用。芒果切粒，小番茄洗淨切半，青瓜洗淨切粒，小番茄及青瓜粒加鹽和橄欖油拌勻，加入芒果粒後放在雲吞皮上。青檸壓成汁灑在雲吞上，再加牛油果醬，每個雲吞加一片薄荷葉即成。

芒果食譜二：情人果

【材料】青芒果6個、糖500克、鹽300克、水適量（小貼士：宜用較硬身的青芒果，若買不到青芒果，亦可用外皮較青的芒果代替。）

【製法】青芒果連皮洗淨後去皮切片，將一茶匙鹽溶於水中，將芒果放入鹽水浸泡。瀝乾水分，放在大碗內，加鹽均勻攪拌及搓揉約20分鐘，去除酸澀味。加冰水浸過青芒果，浸泡約兩小時後，倒掉鹽水，換3至4次清水去除鹽味，撈起芒果自然風乾。青芒果及糖放入玻璃瓶，一層糖、一層青芒果，放進雪櫃冷藏3天，即成涼果小食，隨時可食用。

芒果 實用資訊：

芒果肉滿佈黑線被蟲蛀？食安中心：屬「樹脂道變色」可安全食用

芒果切法

密實袋可催熟芒果

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

相關字詞﹕芒果 食譜 中醫教路 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞