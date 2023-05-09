芒果健胃行氣助止咳　中醫提醒：削去近皮果肉助減過敏反應【附芒果兩食譜】 (08:47)

芒果進食注意：嚴重過敏體質的人不宜吃芒果。胡玘君解釋，有人進食芒果後皮膚痕癢，甚至起紅疹，是由於芒果皮和近皮的果肉含漆酚，容易引起過敏反應。無論對芒果有無過敏反應，建議進食芒果前宜戴手套洗淨芒果表皮，去皮時削掉靠近表皮的果肉才進食，有助減少因吃芒果而出現的過敏反應。

芒果食譜一：清新芒果雲吞杯

【材料】牛油果2個、芒果1個、小番茄10個、雲吞皮（可以餃子皮代替）10片、鹽少許、青瓜1條、芫荽1小棵、青檸1個、橄欖油1茶匙、薄荷葉10片

【製法】牛油果去皮，搗成蓉後加鹽，製成牛油果醬。焗爐預熱180度，在焗杯裏塗一層油，雲吞皮小心放在杯中，放入焗爐焗12分鐘或直至金黃色，取出放涼備用。芒果切粒，小番茄洗淨切半，青瓜洗淨切粒，小番茄及青瓜粒加鹽和橄欖油拌勻，加入芒果粒後放在雲吞皮上。青檸壓成汁灑在雲吞上，再加牛油果醬，每個雲吞加一片薄荷葉即成。

芒果食譜二：情人果

【材料】青芒果6個、糖500克、鹽300克、水適量（小貼士：宜用較硬身的青芒果，若買不到青芒果，亦可用外皮較青的芒果代替。）

【製法】青芒果連皮洗淨後去皮切片，將一茶匙鹽溶於水中，將芒果放入鹽水浸泡。瀝乾水分，放在大碗內，加鹽均勻攪拌及搓揉約20分鐘，去除酸澀味。加冰水浸過青芒果，浸泡約兩小時後，倒掉鹽水，換3至4次清水去除鹽味，撈起芒果自然風乾。青芒果及糖放入玻璃瓶，一層糖、一層青芒果，放進雪櫃冷藏3天，即成涼果小食，隨時可食用。

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