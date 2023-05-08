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俄烏局勢︱澤連斯基定5月8日紀念二戰勝利　烏克蘭將戰勝「俄羅斯法西斯」 (22:02)

烏克蘭總統澤連斯基周一（8日）宣布，已向議會提交法案，正式將5月8日設定為「紀念和勝利日」；5月9日則定為「歐洲日」（Europe Day），以顯示烏克蘭進一步疏遠俄羅斯，這是由於俄羅斯一直以5月9日紀念「衛國戰爭勝利日」。

澤連斯基今日在烏克蘭二戰歷史博物館前發表演說，表示「古老的邪惡」再次來臨，而今次是由「現代俄羅斯」發動，其目標和二戰時納粹的「奴役和破壞」相同。他跟隨歐美多國將5月8日設為「勝利日」，紀念烏克蘭和歐洲人的歷史性團結，所有摧毁過納粹主義的歐洲人將會擊敗「Rashism」。「Rashism」由烏克蘭人創作，以描述他們所指的俄羅斯的法西斯主義（Russian fascism）。

為何5月9日「戰勝日」對俄羅斯如此重要？

BBC報道，1945年二戰結束後，盟軍戰勝納粹德國，歐洲多國將德國簽署投降書的5月8日定為「勝利日」，俄羅斯則因時差關係，將5月9日定為「衛國戰爭勝利日」。戰勝納粹德國的過程中，當時的蘇聯是盟國之一，由於大部分戰事也在其領土上進行的，故在戰爭中損失甚大。

戰後近20年裏，5月9日並非法定假日，但至1963年，當時蘇聯領導人Leonid Brezhnev為抬高盟軍戰爭勝利的地位，使他成為新的崇拜對象，5月9日被定為休息日，更並被賦予極為隆重的節日地位，「勝利日」會進行隆重的慶祝，莫斯科紅場舉行閲兵成為傳統，旨在振興淡漠的國家意識形態和愛國情緒。

至21世紀初期，俄羅斯總統普京加以宣傳「勝利日」的意義，企圖使令其成為俄羅斯人不可分割的一部分，現時塞爾維亞和白俄羅斯亦以5月9日為勝利日。

（路透社/法新社/BBC）

相關字詞﹕烏克蘭 澤連斯基 勝利日 俄羅斯 俄烏局勢 編輯推介

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