天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 (15:17)

【14:45】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【13:35】天文台下午1時35分發出紅色暴雨警告信號。雷暴警告有效時間延長至今日（7日）下午4時，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時100公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。

流浮山錄每小時約100公里猛烈陣風

【12:25】中午12時15分左右，流浮山錄得每小時約100公里猛烈陣風。天文台預料高達每小時100公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。

【12:10】天文台中午12時10分發出黃色暴雨警告信號。香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。低窪地帶及排水欠佳的地區或會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當預防措施。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

雷暴警告生效

【11:40】天文台上午11時40分發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時，預料香港有強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

【11:30】與低壓槽相關的強雷雨帶正影響廣東內陸，並繼續向南移動，預料未來一兩小時本港雨勢可能較大及有狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

【10:10】上午10時，天文台錄得29.2°C，相對濕度80%。位於廣東的一道低壓槽正為該區帶來不穩定天氣並逐漸向南移動，預料低壓槽今日稍後橫過沿岸地區。本港地區今日天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨，日間炎熱。稍後雨勢較大及有狂風雷暴。吹和緩偏南風，稍後轉吹北風。展望明日（8日）初時驟雨較為頻密及有雷暴，日間雨勢逐漸減弱。隨後一兩日風勢較大，天氣稍涼，天色漸轉明朗。(天文台)