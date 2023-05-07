法官青葱歲月　知多啲：李國能、夏正民曾當記者　梁國安、曾慶東擁醫學學歷 (14:06)

●李國能曾當英文雜誌記者 訪問獄中曾德成

終審法院首任首席法官李國能於1968年，以英文時事周刊《遠東經濟評論》（Far Eastern Economic Review）實習記者的身分，到赤柱監獄訪問20多名六七暴動期間被捕入獄的左派年輕犯人，其中一人就是前民政事務局長曾德成。【相關報道：當年採訪年輕暴動犯 李國能：對曾德成思辨能力印象深刻】

李國能簡歷

．1970年、1973年：先後在英國及香港取得大律師資格

．1988年：成為御用大律師

．1991年：獲委任為高等法院暫委法官

．1997年7月1日：首任終審法院首席法官

．2010年8月31日：退休

●夏正民審搜報館手令自揭曾當記者 深明記者保護消息來源

2004年8月，終審法院前非常任法官、時任高院法官夏正民在審理廉署搜查本港7家報館、《星島日報》向高院申請要求撤銷廉署的搜查令的聆訊時透露，他第一份工作就是當記者，後來他轉職法律界，故夏正民在當時審訊中提及，他深深明白一旦記者揭露消息來源，便會破壞記者本身的誠信及尊嚴。

夏正民簡歷：

．1944年：印度出生

．1967年：在南非津巴布韋（境外）修畢英國倫敦大學法律學士學位

．1971年：在津巴布韋獲認許為律師、公證人及財產轉讓經辦人

．1983年：加入香港律政署（現稱律政司）出任檢察官，翌年升任為高級檢察官

．1989年：獲委副首席檢察官

．1991年：獲委任地方法院（現為區域法院）法官

．1998年：獲委任高院法官

．2008至2012年：獲委任上訴法庭法官

．2010年：獲委任終審法院非常任法官（已退任，他現時仍為市場失當行為審裁處主席、證券及期貨事務上訴審裁處主席，任期暫至今年年底）

●區院法官梁國安擁醫學學歷 官方銜頭有「Dr」字眼

據政府新聞處資料，1966年出生的梁國安，約在24、25歲時、即1991年在倫敦大學之大學學院及密德塞克斯醫院醫學院取得醫學士學位，相關資料未有透露他是否有執業。他之後開始攻讀法律，至1995年在倫敦城市大學取得法學士學位，翌年通過英國倫敦法律學院法律執業課程，1998年他在香港取得事務律師資格，並開始私人執業。2013年1月獲委任為區域法院法官。官方英語資料顯示，梁國安的銜頭是「Dr Harold Leong Kwok On」。

●裁判官曾慶東擁護理學學士、內外全科醫學士學歷

曾慶東在澳洲新南威爾斯紐卡素大學取得護理學學士學位、在英國倫敦大學取得理學碩士（心理評估）學位，以及在澳洲悉尼大學取得內外全科醫學士學位，但政府新聞處資料未有透露取得上述學歷的年份。他於2011年及2012年在香港中文大學分別取得法律博士學位及法學專業證書，2013年在香港獲大律師資格，同年開始私人執業，2022年12月獲委任裁判官。