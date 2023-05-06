短片：英王查理斯三世加冕典禮【多圖】 (21:35)

【21:25】查理斯三世伉儷連同王儲威廉一家五口等王室成員在白金漢宮露面，向民眾致意，並觀看英國皇家空軍飛行表演。

【20:35】查理斯三世和王后卡米拉抵達白金漢宮。

【20:05】查理斯三世伉儷登上黃金馬車回白金漢宮。

【19:56】加冕儀式全部完成，查理斯三世換上帝國王冠，手持君主球及君主權杖，與王后卡米拉先後步出西敏寺。

【19:30】查理斯三世和王后卡米拉領受聖餐。

【19:20】查理斯三世和王后卡米拉離開寶座，進入高壇（high altar）後面的聖愛德華禮拜堂（St Edward's Chapel），二人摘下聖愛德華王冠和瑪麗王后的王冠。

【19:16】王后卡米拉加冕，由坎特伯雷大主教為她戴上瑪麗王后的王冠。

【19:11】王儲威廉向查理斯三世下跪致意，西敏寺內的觀禮者宣誓效忠國王。

【19:01】坎特伯雷大主教為查理斯三世戴上聖愛德華王冠，加冕儀式完成。現場高呼「天佑國王」（God Save the King）。

【18:58】查理斯三世穿上帝國斗篷，獲授予君主球、加冕戒指、手套，以及兩支分別帶有十字架和鴿子的君主權杖。

【18:49】典禮第三階段抹聖油儀式完成，查理斯三世穿上金絲長袍，坐在加冕椅上。

【18:26】英國首相辛偉誠誦讀聖經經文。

【18:13】典禮進入第二階段，坎特伯雷大主教主持宣誓儀式，查理斯三世同意營造一個讓所有信仰的人可以自由生活的環境，確認會維護法律及英國教會。

【18:09】典禮進入第一階段，確認查理斯三世為英國君王，會眾高呼「天佑國王」（God Save the King）。

【17:58】查理斯三世進入西敏寺，「榮譽騎士」之一喬治小王子一同進場。王儲伉儷威廉及凱特隨後進場。

【17:49】查理斯三世伉儷乘坐鑽禧馬車抵達西敏寺。