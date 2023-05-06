查理斯三世加冕．流程｜加冕及巡遊歷時3小時　典禮香港時間晚上6時開始 (11:18)

●早上10時20分（香港時間下午5時20分）：加冕巡遊開始

查理斯三世伉儷乘坐鑽禧紀念馬車由白金漢宮出發，經過林蔭大道、水師提督門、特拉法加廣場、白廳、國會廣場，再到西敏寺。由宗教領袖、部分英聯邦國家的代表、總督和總理組成的隊伍將隨查理斯三世後進場。

●早上11時（香港時間下午6時）：加冕典禮開始

典禮第一階段—確認

查理斯三世站在有700年歷史的加冕椅旁，輪流面向西敏寺四方，由坎特伯雷大主教、騎士團等代表宣告他為「毋庸置疑的國王」（Undoubted King），會眾高呼「天佑國王」（God Save the King）。

第二階段—宣誓

坎特伯雷大主教主持宣誓儀式，查理斯三世確認會維護法律及英國教會，手放福音書保證履行及堅守承諾。

第三階段—抹聖油

查理斯三世脫下禮袍、坐在加冕椅上，大主教在查理斯三世的頭、胸、手塗抹聖油。在此階段加冕椅四周會放置屏風遮掩。

第四階段—授銜

查理斯三世獲授予金絲長袍、君主球、加冕戒指、兩支分別帶有十字架和鴿子的君主權杖。其後，大主教為查理斯三世戴上聖愛德華王冠（St Edward's Crown），西敏寺鳴鐘兩分鐘，英國各地鳴放禮炮。

第五階段—登基

查理斯三世登上王座。隨後是王后卡米拉的加冕儀式，卡米拉毋須宣誓，加冕時戴上瑪麗王后的王冠。

●下午1時（香港時間晚上8時）：回程巡遊

查理斯三世伉儷乘坐黃金馬車，原路回白金漢宮，並接受皇家禮炮和受閱軍人的三次歡呼。

●下午2時30分（香港時間晚上9時30分）：白金漢宮露台現身

查理斯三世伉儷將連同部分王室主要成員，在白金漢宮露台現身，向民眾致意，並觀看英國皇家空軍飛行表演。

（BBC）