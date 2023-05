查理斯三世加冕｜「聖愛德華王冠」將登場　「帝國斗篷」歷史悠久 (15:19)

「聖愛德華王冠」乃「冠中之冠」,傳統上僅限英國君主於加冕禮使用,近70年來收藏在倫敦塔內,對上一次「亮相」是1953年英女王加冕禮。「聖愛德華王冠」於1661年為查理斯二世加冕而鑲造,重近5磅,高約12吋,冠體以22克拉黃金打造,據稱鑲有約444顆不同的寶石(紅寶石、藍寶石、黃玉、碧璽、紫水晶、石榴石等)。[短片近觀「聖愛德華王冠」]

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’.

Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023