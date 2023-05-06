查理斯三世加冕｜「聖愛德華王冠」將登場　「帝國斗篷」歷史悠久 (15:19)

●英王查理斯三世

．聖愛德華王冠

「聖愛德華王冠」乃「冠中之冠」，傳統上僅限英國君主於加冕禮使用，近70年來收藏在倫敦塔內，對上一次「亮相」是1953年英女王加冕禮。「聖愛德華王冠」於1661年為查理斯二世加冕而鑲造，重近5磅，高約12吋，冠體以22克拉黃金打造，據稱鑲有約444顆不同的寶石（紅寶石、藍寶石、黃玉、碧璽、紫水晶、石榴石等）。［短片近觀「聖愛德華王冠」］

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’. Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023

．帝國王冠

傳統上，英國君主加冕後離開西敏寺時會戴「帝國王冠」，出席重大官方場合（例如國會開幕大典）時亦會戴。「帝國王冠」為1937年喬治六世加冕而鑲造。

．加冕服

查理斯三世在加冕儀式中將穿上加冕服：最外層的「帝國斗篷」（The Imperial Mantle）、金絲長袍（The Supertunica）、純白長袍（The Colobium Sindonis）、禮劍帶（The Girdle or The Coronation Sword Belt）和專用手套（The Coronation Glove）。「帝國斗篷」乃是次加冕服中最歷史悠久，遠至1821年喬治四世、近至上一次英女王加冕都有披上。

●王后卡米拉

．瑪麗王后王冠

王后卡米拉將會戴上瑪麗王后1911年加冕使用的王冠，並會移除備受爭議的、產於印度的「光之山」（Koh-i-Noor）鑽石。卡米拉將是自18世紀以來首名重用舊冠的英國王后。

（綜合）

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