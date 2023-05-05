查理斯三世加冕｜牙買加、伯利茲擬棄君主立憲制走向共和　南非人聯署促英還「非洲之星」鑽石 (16:40)

英聯邦目前有56個成員國，其中15個仍採君主立憲制，以英國君主為國家元首，其餘成員國則為共和國或擁有自己的君主。去年英女王駕崩後，英聯邦成員國擺脫君主立憲制的聲音陸續浮現。

牙買加法律及憲法事務部長Marlene Malahoo Forte表示，查理斯三世加冕加速了牙買加轉行共和制的計劃，「牙買加由牙買加人管治的時候到了」，預計明年舉行公投，「告別殖民主義及奴隸貿易的痛苦過去」。

伯利茲總理John Briceno亦表示，相信伯利茲會成為繼2021年巴巴多斯後，下一個走向共和的國家。伯利茲去年已成立憲制委員會，考慮制定不同改革方案，包括成為共和國。

另外，南非有人發起網上聯署，要求英國歸還查理斯三世加冕時權杖上的「非洲之星」（Star of Africa）鑽石。非洲之星於1905年在南非發現後被獻給英王，切割後最大的鑽石重503卡，鑲嵌在英王權杖上。聯署已收集到約8000個簽名。

（路透社／法新社／BBC）