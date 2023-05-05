新冠疫情｜1月底至5月初錄224死超首四波疫情　上周嚴重及死亡病例倍增 (18:09)

近三個月死亡個案及核酸檢測數超首四波總和

數據顯示，上周化驗所核酸檢測陽性個案新增為2400宗（前一周為1615宗），嚴重及死亡個案亦上升達119宗（前一周為63宗），由今年1月30日政府撤銷隔離令起，累計核酸檢測數目及新冠死亡個案（截至5月3日），均已經超過首四波疫情總和。

新冠嚴重及死亡病例連升6周

日期／嚴重及死亡病例宗數

本周首4天（4月30日至5月3日）：69宗

上周（4月23日至4月29日）：119宗

前周（4月16日至4月22日）：63宗

今年1月30日至5月3日，累計經初步評估死因與新冠病毒有關的死亡個案為224宗，數字比起首4波疫情（2020年1月22日至2021年12月31日）213宗還要多。

學校、院舍過去11天逾百宗個案

日期／學校或院舍爆發宗數／受影響人數

本周首4天（4月30日至5月3日）：59宗（332人）

上周（4月23日至4月29日）：56宗（306人）

前周（4月16日至4月22日）：28宗（234人）

因新冠門診或私醫生求診數字升

上周因新冠到普通科門診或私家醫生診所的比率，每1000人中分別是200.6（門診）及93.5（私家醫生），分別比之前一周的150.8及59.1大幅上升。

公院流感入院率回落

上周整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為0.83（每一萬人口計），對比前一周錄得的1.07有下跌。不過整體流感入院率仍高於 0.25的基線水平，以及處於中強度水平。

（衛生防護中心/政府添馬台facebook）