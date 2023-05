威廉及凱特乘搭地鐵「伊利沙伯線」(Elizabeth line)往蘇豪,在車廂中與其他乘客有說有笑。到步後二人步行往酒吧Dog and Duck,沿途獲民眾夾道歡迎。威廉在酒吧試當酒保,親自拿杯斟啤酒「Kingmaker」,該款啤酒是為英王加冕特別釀製。他隨後與蘇豪區餐飲企業代表傾談,又與凱特一同品嘗啤酒。

(英國王室官網/威爾斯親王伉儷Twitter)

Going underground 🚇💜 pic.twitter.com/9V5x8JZU2P— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 4, 2023