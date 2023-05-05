查理斯三世加冕｜典禮精簡　王室象徵「命運之石」重現西敏寺 (10:04)

‧料2000人出席 典禮長1小時

1953年，英女王伊利沙伯二世的加冕典禮有逾8000人擠滿西敏寺，典禮全長近3小時。而查理斯加冕典禮料只有約2000人出席，典禮時長亦大幅縮短至約1小時。

‧4000士兵參與

英女王的加冕典禮有2.9萬名士兵參與，今次查理斯三世的典禮則安排不足4000名士兵。

‧巡遊路線較短

查理斯加冕巡遊路線將較70年前英女王加冕典禮短。【相關報道：查理斯三世加冕乘黃金馬車巡遊 路線較英女王加冕巡遊短】

‧「命運之石」重回西敏寺

一塊名為「命運之石」（Stone of Destiny）的古老石頭，將於時隔25年後重回西敏寺，見證英王加冕。根據蘇格蘭傳說，古時蘇格蘭國王肯尼思一世坐在該石上加冕，此後的蘇格蘭國王按此傳統加冕，「命運之石」成為蘇格蘭王室象徵之一。1296年，「命運之石」被英王愛德華一世帶到西敏寺，從此放在西敏寺加冕椅「聖愛德華寶座」之下。1996年，英國同意將該石交還蘇格蘭，但要求每次舉行英王加冕儀式時，需將該石頭放回聖愛德華寶座下。「命運之石」近日已運送到西敏寺，將成為查理斯三世加冕儀式的重要角色之一。

‧採用純素聖油

加冕典禮會為國王及王后抹上聖油，昔日聖油以鯨魚腸的龍涎香製作，今次典禮將改用純素油，成分含橄欖油，並帶有芝麻、茉莉、肉桂、安息香、琥珀和橙花的香味。

（法新社／CNN／BBC）