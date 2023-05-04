微軟Bing聊天機器人開放公眾預覽　AI對話將新增圖像影片功能 (20:39)

Bing升級功能包括：

．AI不再局限於純文本搜索和聊天，對話將引入更豐富的圖像內容如圖表、圖片或影片

．將Bing Image Creator加入Bing Chat，可透過100多種語言生成圖像

．新增歷史紀錄，容許用戶在使用電腦、手機等不同裝置時，與AI繼續同一段聊天對話

．瀏覽器Edge中打開Bing Chat提供的連結時，它會自動將聊天移至側邊欄，方便在瀏覽網站同時繼續提問

．Bing Chat增加導出和共享功能，如分享AI聊天內容至社交媒體或Word文件

．瀏覽器Edge將加入文本摘要功能，可為PDF檔案及網頁整理重點

．Bing Chat將支持第三方插件，如搜尋推薦餐廳時，AI可幫助用戶透過線上餐廳預訂平台「OpenTable」訂位。

（The Verge/微軟網頁/法新社）

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