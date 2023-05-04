喵坊回收車增設舊鞋回收　「喵巴士」周六周日巡各區【附5月行程表及回收物品】 (17:41)

Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）增設舊鞋回收，回收車將於周六至日（5月6至7日）到君臨天下、曉麗苑及穗禾苑回收。是次回收活動與Reboot合作，喵坊將按鞋子狀況，較新的會清洗重用，殘舊的會拆解分類回收。活動期間亦會舉辦展覽、造紙工作坊及漂書，更有機會獲贈Mil Mill喵坊餐巾紙試用裝，送完即止。
喵坊回收車「喵巴士」5月行程表（以主辦方公布為準）：
5月6日周六 3:00pm-5:00pm：君臨天下（僅供業戶參與）——九龍站君臨天下3樓平台
5月7日周日 11:00am-1:00pm：曉麗苑——秀茂坪曉麗苑曉晴閣外
5月7日周日 3:00pm-5:00pm：穗禾苑——火炭穗禾苑詠茂閣（G座）對出（增設社區轉贈活動）
5月13日周六 3:00pm-5:00pm：滙景花園——藍田滙景花園第8座（的士站對出行人路）
5月14日周日 11:00am-1:00pm：沙田第一城——寶城街避車處
5月14日周日 3:00pm-5:00pm：Monterey（將軍澳）——唐俊街 Monterey 6座及7座之間停車處
5月20日周六 3:00pm-5:00pm：綠楊新村（荃灣）——平台YMCA樓梯
5月21日周日 11:00am-1:00pm：黃埔花園——第5期6座及8座前空地
5月21日周日 3:00pm-5:00pm：荃威花園三期平台
5月27日周六 3:00pm-5:00pm：愛蝶灣（筲箕灣）第6座對出空地
5月28日周日 11:00am-1:00pm：康怡花園（太古）——康盛街E座斑馬線路口
5月28日周日 3:00pm-5:00pm：龍蟠苑（鑽石山）
回收物品：
各種紙類：紙包盒、紙皮、報紙等
書：膠面書、雜誌／習作等
金屬：鋁罐、鐵罐、各種金屬器皿／廚具等
膠： 膠樽、膠袋及塑膠容器
電腦：電腦／手提電腦／平板電腦等（請自行清除個人資料）
鞋：新或舊鞋均可，新淨的會清潔翻新轉贈，殘舊的會拆解回收
舊鞋回收詳情：reboothk.com