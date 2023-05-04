喵坊回收車增設舊鞋回收　「喵巴士」周六周日巡各區【附5月行程表及回收物品】 (17:41)

Mil Mill喵坊回收車（喵巴士）增設舊鞋回收，回收車將於周六至日（5月6至7日）到君臨天下、曉麗苑及穗禾苑回收。是次回收活動與Reboot合作，喵坊將按鞋子狀況，較新的會清洗重用，殘舊的會拆解分類回收。活動期間亦會舉辦展覽、造紙工作坊及漂書，更有機會獲贈Mil Mill喵坊餐巾紙試用裝，送完即止。