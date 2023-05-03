三名在囚伊朗女記者獲頒授世界新聞自由獎 (14:38)

Niloofar Hamedi率先揭露了2022年伊朗「頭巾示威」中，22歲女生阿米尼遭道德警察羈押身亡的消息。自去年9月以來，Niloofar Hamedi一直被單獨關押在伊朗的埃溫監獄中。

Elaheh Mohammadi則報道阿米尼的葬禮，同樣自去年9月起被關押在埃溫監獄。她因工作於2020年遭禁止報道一年。

兩人亦入選美國《時代》雜誌2023年度100位最有影響力人物。《時代》雜誌表示，今年4月下旬伊朗司法部門起訴該兩名記者，而罪名是與美國勾結、危害國家安全以及製造「反體制宣傳」。【相關熱點：伊朗女性獲選《時代》年度英雄 一文了解「頭巾示威」重點報道】

而Narges Mohammadi曾為多家報社擔任記者，同時也是作家以及當地人權組織DHRC的副主任。目前Narges Mohammadi正於埃溫監獄服刑，刑期為16年。她在獄中繼續採訪其他女囚，採訪內容收錄於她的《白色酷刑》（White Torture）一書中。2022年，她獲得無國界記者（RSF）組織頒發的「勇氣獎」。

UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）表示，「我們需要向工作受阻、面臨人身安全威脅及攻擊的女記者致敬」，又稱現在比以往任何時候都更有必要。獎項評委會主席Zainab Salbi稱，要表彰伊朗女記者的勇敢工作，她們的報道引發了一場由婦女領導的歷史性革命，並為報道和傳達真相付出了沉重代價。

（聯合國/美聯社/《時代》雜誌）