涼茶Q&A｜藥材要預先浸泡？涼茶可日日飲？消委會提醒煲涼茶飲涼茶注意 (08:43)

問︰藥材是否要預先浸？

答：藥材毋須預先在煲煮前浸或清洗，因為種子類等部分藥材會在清洗過程中流失。

問︰煲涼茶要用瓦煲？

答：煲涼茶用瓦煲最合適，藥材除了植物的根、莖、花、果外，亦包括礦石。使用鋁煲等金屬製器皿煲製中藥，過程中器皿可能會釋出金屬，影響藥效。煲煮具藥性的中藥或涼茶，用陶瓷器具如砂煲、搪瓷煲、瓷煲、瓦煲等，傳熱均勻，保溫性強，煎出的湯藥質量會較好。

問︰藥渣可否翻煲？

答：一般藥茶可以再煎煮一次，因此煲完的藥渣不宜立即棄掉，以免浪費藥材。

問︰涼茶可否預先煲大分量作日後飲用？

答：不建議，但若長期存放，應注意衛生安全。

問︰涼茶可否每日飲用？

涼茶具寒涼藥性，宜在感到熱氣或天氣炎熱時飲用，如非熱氣不應長期飲用，一般不宜連續飲逾一周，多喝會傷脾胃。

問︰涼茶可否凍飲？

答：涼茶經過冷藏一般不會影響效果，惟涼茶冷飲或導致脾胃不適，因此冰凍涼茶宜加熱飲用，喜歡涼飲可將煮好的涼茶「攤凍」至室溫再飲用。注意，具辛味的中藥反覆煎煮後藥效會減低。

資料來源：消委會

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