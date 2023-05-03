查理斯三世加冕｜查理斯五度訪港　1989年偕戴妃到訪風靡全港　1997年見證香港回歸【多圖】 (11:45)

查理斯訪港時刻

1979年3月3日至6日

查理斯首次訪港，行程包括訪問元朗，獲居民及鄉紳夾道歡迎。他更曾親自駕駛直升機，由沙田飛往西貢，再返回中區，展現出熟練的駕駛技巧。

1989年11月7日至10日

查理斯與戴安娜訪港，逗留期間曾主持香港文化中心、香港會議展覽中心、東區海底隧道及地鐵行車線的揭幕儀式。查理斯亦曾到訪新界水頭村及水尾村。戴妃所到之處均吸引市民爭相一睹其風采，到訪黃大仙竹園邨時獲大批市民圍觀歡迎。

1992年11月5日至8日

查理斯訪港出席「和平紀念日」儀式，在添馬艦出席「海軍日」慶典；亦到訪堅尼地城，參觀社區英語學習中心。

1994年11月5日至8日

查理斯訪港出席「和平紀念日」儀式，為威爾斯親王醫院的包玉剛爵士癌症中心暨包黃秀英女士兒童癌症中心揭幕，並參觀興建中的青馬大橋。

1997年6月27日至7月1日

查理斯與時任英國首相貝理雅一同來港，代表英方將香港主權移交中國。6月30日晚舉行的香港主權交接儀式上，查理斯與時任中國國家主席江澤民握手。儀式後，7月1日凌晨零時，查理斯偕同貝理雅、剛卸任港督的彭定康等，乘搭皇家遊艇「不列顛尼亞號」離開香港。