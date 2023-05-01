巴拉圭候任總統培尼亞　17歲當父親　曾任職國際貨幣基金組織 (19:34)

培尼亞在巴拉圭修讀經濟學，並在紐約哥倫比亞大學讀書，他回國後在巴拉圭中央銀行出任經濟學家，之後在華盛頓國際貨幣基金組織（IMF）任職，後來返回巴拉圭出任中央銀行董事會成員，2015年接任巴拉圭財政部長。

曾擔任培尼亞財政部長副手，後來成為財政部長的Lea Gimenez說：「我認為他的特點是擁有無限的冷靜」，又稱在今次接近一年半的選舉過程中，從未見過培尼亞發脾氣。

培尼亞今次獲巴拉圭前總統兼紅黨主席卡特斯（Horacio Cartes）的支持參選，有批評指他是卡特斯的傀儡，亦有批評者認為他是脫離現實的精英階層，缺乏政治經驗。美國財政部今年初曾以「貪污猖獗」為由制裁卡特斯。

培尼亞將於8月15日就職，他將要處理不斷膨脹的財政赤字、安撫那些要求巴拉圭與台灣斷交並跟中國大陸建立關係的農民、應對美國財政部對其所屬政黨的貪污指控等問題。

（綜合）