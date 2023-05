坎特伯雷大主教發言人表示,科技進步令更多人以不同方式參與儀式,希望當日在不同地方參與的民眾大聲說出誓詞。

白金漢宮表示,查理斯三世會當日進場時會穿上外祖父喬治六世1937年加冕時用的深紅色國袍(Robe of State),妻子卡米拉則會穿上原是為已故女王伊利莎白二世的製作的袍,離場時兩人會穿另一件帝袍及后袍(Robe of Estate,或稱 Imperial Robe),顏色為紫色。后袍由皇家刺繡學院(Royal School of Needlework)新設計,以自然和環境為元素,展現新英王夫婦對大自然的熱愛,也是王室禮服上首次出現蜜蜂、甲蟲等昆蟲圖案。

(Sky News/The Royal Family網頁)