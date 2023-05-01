中國棋手丁立人膺世界棋王創歷史　贏了一場跟焦慮的鬥爭 (13:22)

丁立人及涅波姆尼亞奇在此前的 14局慢棋比賽以7比7打平，周日以快棋加賽決勝。 丁立人賽後表示，勝出後回到休息室哭了很久，既是因為自己的努力，也因比賽艱難的過程。他說：「我有點焦慮，會胡思亂想。朋友把這些概括為大賽壓力，就像阿根廷隊奪得世界盃冠軍時那樣，朋友一直幫我克服這些壓力。」

今次是丁立人首次參加國際象棋世界冠軍賽，他形容是次比賽他一直在跟自我鬥爭，一直努力克服焦慮情緒。對於如何慶祝奪冠，丁立人說會和平常一樣散步，「跟大家一起吃頓好的」。

生於溫州的丁立人，1996年父母為年僅4歲的他報名參加國際象棋培訓班。5歲的他就在全國錦標賽6歲以下組別中奪得冠軍。9歲又奪得全國錦標賽10歲以下組別冠軍，成為內地有名的神童棋手。2009年，17歲的丁立人成為當時最年輕的國際象棋特級大師（Grandmaster，簡稱GM），並獲選入中國國家隊。

其後丁立人進入北京大學法學院就讀，並繼續參與國際象棋比賽，2012年代表中國隊出征第40屆國際象棋奧林匹克團體賽，中國男團得第四名。兩年後，丁立人再次代表中國隊出戰國際象棋奧林匹克團體賽，協助中國男團首次奪冠。

丁立人在中國國際象棋界早已站穩「一哥」之位，今次奪冠更為中國國際象棋補足男棋手個人世界冠軍的空缺。

（觀察者網／新華網／新浪體育）