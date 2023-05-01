中國棋手丁立人膺世界棋王創歷史　贏了一場跟焦慮的鬥爭 (13:22)

2023年國際象棋世界冠軍賽周日（4月30日）在哈薩克結束，中國棋手丁立人擊敗俄羅斯棋手涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi）奪得冠軍，成為世界棋王，贏得110萬歐元（約951萬港元）獎金，亦是中國棋手首次摘得該桂冠，創造歷史。30歲的丁立人賽後談及感受，表示自己是在朋友、家人和團隊的幫助下，贏了一場跟焦慮的鬥爭。
丁立人及涅波姆尼亞奇在此前的14局慢棋比賽以7比7打平，周日以快棋加賽決勝。丁立人賽後表示，勝出後回到休息室哭了很久，既是因為自己的努力，也因比賽艱難的過程。他說：「我有點焦慮，會胡思亂想。朋友把這些概括為大賽壓力，就像阿根廷隊奪得世界盃冠軍時那樣，朋友一直幫我克服這些壓力。」
今次是丁立人首次參加國際象棋世界冠軍賽，他形容是次比賽他一直在跟自我鬥爭，一直努力克服焦慮情緒。對於如何慶祝奪冠，丁立人說會和平常一樣散步，「跟大家一起吃頓好的」。
生於溫州的丁立人，1996年父母為年僅4歲的他報名參加國際象棋培訓班。5歲的他就在全國錦標賽6歲以下組別中奪得冠軍。9歲又奪得全國錦標賽10歲以下組別冠軍，成為內地有名的神童棋手。2009年，17歲的丁立人成為當時最年輕的國際象棋特級大師（Grandmaster，簡稱GM），並獲選入中國國家隊。
其後丁立人進入北京大學法學院就讀，並繼續參與國際象棋比賽，2012年代表中國隊出征第40屆國際象棋奧林匹克團體賽，中國男團得第四名。兩年後，丁立人再次代表中國隊出戰國際象棋奧林匹克團體賽，協助中國男團首次奪冠。
丁立人在中國國際象棋界早已站穩「一哥」之位，今次奪冠更為中國國際象棋補足男棋手個人世界冠軍的空缺。