好去處｜畢加索玻璃畫像預展@置地廣場　紀念畢加索逝世50年 (09:15)

6幅作品包括《坐著的女人》、《瑪麗・特蕾絲・沃爾特的肖像》、《母親和孩子》、《女王伊莎貝爾》、《女人半身像》，以及《畢加索自畫像》，預展於置地廣場中庭2樓展示。每幅作品的背面亦展示了放大的複製版本，方便大眾從中庭其他位置欣賞大師級作品。畢加索展覽為法國五月藝術節活動之一，正式展覽將於5月18日起於香港大學美術博物館舉行，屆時共展出19幅畢加索玻璃畫像作品[詳情]。

「巴勃羅・畢加索：玻璃畫像」預展@置地廣場

日期：5月1至15日

地點：中環皇后大道中15號置地廣場中庭2樓 [展覽詳情]

註：資料以主辦方公布為準

知多啲：玻璃畫像「gemmail」意指琺瑯彩寶石

玻璃畫像「gemmail」（眾數是gemmaux）是法文「émail」和「gemme」兩字組成，意思是琺瑯彩寶石。這種藝術作品形式於1950年代中期發展，以精湛技巧將彩色玻璃片組裝黏貼在燈箱上，成為優美的彩色玻璃畫，畢加索稱讚這種精巧手藝為「一種新藝術的誕生」。畢加索曾與「羅傑・馬萊伯・納瓦爾」的工作室合作，將畢加索部分畫作透過層疊彩色玻璃片配合燈影創作成玻璃畫像。

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