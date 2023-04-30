台灣自由行可獲贈「鮮果兌換卡」　抵台免費換水果【附登記及換領方法】 (11:23)

申請資格：

‧5月31日前出發前往台灣觀光自由行之港澳居民

登記方法（須於出發前在港領取兌換卡）：

‧網站登記：於中華航空、長榮航空官網購買由香港往台灣機票之旅客，可透過活動網站登記，可獲贈台灣鮮果盒兌換卡一張，詳情可瀏覽：[中華航空活動網站]、[長榮航空活動網站]

‧尖沙嘴辦事處登記及換領：出發前兩個星期內於辦公時間帶同文件（台灣來回機票之購票證明、酒店/民宿住宿證明、護照/入台證）至尖沙嘴辦事處，現場填妥表格後即可換領 [登記詳情]

辦公室地址：尖沙嘴廣東道30號新港中心第一座6樓612室

換領時間：星期一至五早上10時至下午5時；星期六、日及公眾假期不開放

抵台後換領「喔熊水果盒」方法：

‧抵台後，憑兌換卡前往全台任一全家便利商店

‧選取1個包裝上有Taiwan和喔熊圖樣的水果盒

‧拿兌換卡和水果盒到櫃台結帳，店員會刷兌換卡的條碼

‧兌換完畢後，卡片可保留作紀念用

可兌換的水果：雙拼水果盒（金鑽鳳梨、綠肉哈密瓜） 或 木瓜 或 綠肉哈密瓜（數量有限，換完即止）

「台灣鮮果盒」兌換活動詳情：bit.ly/3njG5AJ

相關熱點：

台灣自由行旅客抽5000新台幣消費金5月1日起推出