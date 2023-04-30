台灣自由行可獲贈「鮮果兌換卡」　抵台免費換水果【附登記及換領方法】 (11:23)

台灣交通部觀光局限定推出「台灣鮮果盒」兌換卡，5月31日前出發往台灣的港澳旅客可憑兌換卡，於全台任何一間全家便利商店換領「喔熊水果盒」一盒，免費品嘗4至5月台灣時令水果。訪台旅客可透過[中華航空活動網站]、[長榮航空活動網站]登記（網站登記須持該航空公司機票赴台）或帶同相關文件前往台灣觀光協會香港辦事處尖沙嘴辦事處領取兌換卡。
申請資格：
‧5月31日前出發前往台灣觀光自由行之港澳居民
登記方法（須於出發前在港領取兌換卡）：
‧網站登記：於中華航空、長榮航空官網購買由香港往台灣機票之旅客，可透過活動網站登記，可獲贈台灣鮮果盒兌換卡一張，詳情可瀏覽：[中華航空活動網站]、[長榮航空活動網站]
‧尖沙嘴辦事處登記及換領：出發前兩個星期內於辦公時間帶同文件（台灣來回機票之購票證明、酒店/民宿住宿證明、護照/入台證）至尖沙嘴辦事處，現場填妥表格後即可換領 [登記詳情]
辦公室地址：尖沙嘴廣東道30號新港中心第一座6樓612室
換領時間：星期一至五早上10時至下午5時；星期六、日及公眾假期不開放
抵台後換領「喔熊水果盒」方法：
‧抵台後，憑兌換卡前往全台任一全家便利商店
‧選取1個包裝上有Taiwan和喔熊圖樣的水果盒
‧拿兌換卡和水果盒到櫃台結帳，店員會刷兌換卡的條碼
‧兌換完畢後，卡片可保留作紀念用
可兌換的水果：雙拼水果盒（金鑽鳳梨、綠肉哈密瓜） 或 木瓜 或 綠肉哈密瓜（數量有限，換完即止）
「台灣鮮果盒」兌換活動詳情：bit.ly/3njG5AJ