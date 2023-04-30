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日韓旅遊5月6月賞花：鬱金香花海　日本芝櫻祭　韓國谷城玫瑰節 (12:49)

日本及韓國有很多賞花勝地，本文精選日韓5月及6月賞花好去處，包括人氣鬱金香花海、日本夢幻芝櫻祭、韓國谷城蟾津江火車村的玫瑰節等。倘若計劃5至6月去日本或韓國旅行，可考慮加入行程。

日本賞花好去處︰

⬤ 鬱金香博覽會@富山縣礪波市

礪波鬱金香博覽會在礪波鬱金香公園舉行，約有300萬朵色彩斑斕的鬱金香綻放，鬱金香花海一望無際。

日期︰即日至5月5日

地點︰富山縣礪波市中村100-1（鬱金香四季彩館）

網址︰fair.tulipfair.or.jp

⬤ 富士芝櫻祭@山梨縣富士本栖湖

富士芝櫻祭在山梨縣富士本栖湖度假村舉行，約有50萬株芝櫻綻放，與富士山美景互相輝映。

日期︰即日至5月28日

地點︰山梨縣南都留郡富士河口湖町本棲212（富士本栖湖渡假村）

網址︰www.fujimotosuko-resort.jp/flower/shibazakura/index.html

⬤ 粉蝶花油菜花@茨城縣常陸中市

國營常陸海濱公園可以欣賞到粉蝶花或油菜花。出發賞花前亦可查閱「賞花時間表」了解最新開花情況。

地點︰茨城縣常陸中市馬渡字大沼605-4（國營常陸海濱公園）

網址︰hitachikaihin.jp

韓國賞花好去處︰

⬤ 鬱金香節@韓國花卉公園

泰安鬱金香節曾兩度被選為世界五大鬱金香節之一，園內有超過200多種鬱金香可供欣賞，畫面美不勝收。

日期︰即日至5月7日

地點︰忠清南道泰安郡安眠邑花地海岸路400（韓國花卉公園）

網址︰www.koreaflowerpark.com/page/sub2_1

⬤ 國際花卉博覽會@一山湖水公園

高陽國際花卉博覽或是韓國最大型花卉慶典。場內展示各國珍貴花種，花卉造型裝飾、並設有花卉文化活動。

日期︰4月27日至5月8日

地點︰京畿道高陽市一山東區湖水路595（一山湖水公園高陽花展示館室內外）

網址︰2023.flower.or.kr

⬤ 玫瑰節@谷城蟾津江火車村

谷城蟾津江火車村將舉行「谷城世界玫瑰節」。

日期︰5月20-29日

地點︰全羅南道谷城郡梧谷面火車村路232（谷城蟾津江火車村）

網址︰www.gokseong.go.kr/tour/festivity/rose

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