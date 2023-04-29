韓國旅遊｜四古宮開放夜間參觀　遊景福宮穿韓服免費入場 (15:46)

⬤景福宮夜間參觀

日期︰即日至5月31日（逢周一及二、4月26日至5月2日暫停開放）

時間︰7:00pm-9:30pm（最後入場時間為8:30pm）

地點︰首爾特別市鐘路區社稷路161

費用︰3000韓圜（約18港元，每人最多可購買2張，穿韓服免費入場）

網址︰www.royalpalace.go.kr

⬤昌德宮「月光之旅」

日期︰即日至6月4日（逢周一至三、4月29至30日、5月11至12日暫停開放）

時間︰（按照預購號碼和身分證明文件確認順序指定入場時間）

第一部分 7:20pm、7:25pm、7:30pm

第二部分 8:00pm、8:05pm、8:10pm

地點︰首爾特別市鐘路區栗谷路99（臥龍洞）

費用︰30,000韓圜（約176港元，每人最多可購買2張，只限線上預約）

網址︰chf.or.kr

⬤德壽宮夜之石造殿

日期︰即日至5月11日（逢周一、5月5至7日暫停開放）

時間︰6:20pm（第一場）、6:50pm（第二場）、7:25pm（第三場）

地點︰首爾特別市中區世宗大路99

費用︰26,000韓圜（約153港元，每人最多可購買2張，只限網上預約）

網址︰chf.or.kr

⬤ 華城行宮「月光花談」

日期︰5月3日至10月29日（逢周一及二暫停開放）

時間︰6:00pm至9:30pm（最後入場時間為9:00pm）

地點︰京畿道水原市八達區正祖路825（南昌洞）

費用︰成人1500韓圜（約9港元，只限現場購票，穿韓服免費入場）

網址︰www.swcf.or.kr

註：資料以主辦方公布為準

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