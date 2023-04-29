韓國旅遊｜四古宮開放夜間參觀　遊景福宮穿韓服免費入場 (15:46)

去韓國旅行，可以穿韓服遊古宮拍照留念。韓國四個古宮4月起陸續開放夜間參觀，包括首爾景福宮、昌德宮、德壽宮，以及位於京畿道水原市的華城行宮，其間亦有導賞活動，可以欣賞古宮夜色兼探索神祕的古宮。若穿韓服遊古宮，部分古宮更免費入場，體驗韓國文化。
⬤景福宮夜間參觀
日期︰即日至5月31日（逢周一及二、4月26日至5月2日暫停開放）
時間︰7:00pm-9:30pm（最後入場時間為8:30pm）
地點︰首爾特別市鐘路區社稷路161
費用︰3000韓圜（約18港元，每人最多可購買2張，穿韓服免費入場）
<🌸2023년 봄 경복궁 야간관람 안내🌠>
🌌관람 기간 2023.4.5.(수)~5.31.(수)
🌃관람 시간 19:00~21:30
⛔입장마감 20:30
🎫인터넷예매 : 11번가 티켓(Tel. 02-1599-9540)
📌자세한 사항은 경복궁 누리집 참고https://t.co/AUGlC7xc0Q
📞문의 : 02-3700-3900#문화재청 #경복궁 #야간관람 #봄 pic.twitter.com/t2GAcj5bD3 — 경복궁 gyeongbokgung palace_official (@royalpalacego) March 23, 2023
⬤昌德宮「月光之旅」
日期︰即日至6月4日（逢周一至三、4月29至30日、5月11至12日暫停開放）
時間︰（按照預購號碼和身分證明文件確認順序指定入場時間）
第一部分 7:20pm、7:25pm、7:30pm
第二部分 8:00pm、8:05pm、8:10pm
地點︰首爾特別市鐘路區栗谷路99（臥龍洞）
費用︰30,000韓圜（約176港元，每人最多可購買2張，只限線上預約）
網址︰chf.or.kr
⬤德壽宮夜之石造殿
日期︰即日至5月11日（逢周一、5月5至7日暫停開放）
時間︰6:20pm（第一場）、6:50pm（第二場）、7:25pm（第三場）
地點︰首爾特別市中區世宗大路99
費用︰26,000韓圜（約153港元，每人最多可購買2張，只限網上預約）
網址︰chf.or.kr
⬤ 華城行宮「月光花談」
日期︰5月3日至10月29日（逢周一及二暫停開放）
時間︰6:00pm至9:30pm（最後入場時間為9:00pm）
地點︰京畿道水原市八達區正祖路825（南昌洞）
費用︰成人1500韓圜（約9港元，只限現場購票，穿韓服免費入場）
註：資料以主辦方公布為準
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom