米芝蓮必比登推介‧澳門｜六記粥麵連續12年獲獎　必吃米通鯪魚球、「中了化骨綿掌」鳳爪【短片】 (09:36)

六記粥麵於1945年由李文龍的爺爺李六創立，70多年來鹵水雞腳依然是招牌菜之一。雞腳經過燜煮，骨腍、肉實。李文龍現場示範用一根牙籤穿過雞腳尖，提起整個雞腳也不會斷爛，他稱，有食家形容為「中了化骨綿掌的鳳爪」。

米通鯪魚球則承傳自李文龍的爸爸李佳明，香脆的外層以米通炸成，鎖住內裏鯪魚球的水分，保持結實彈牙，不易變乾或縮水，加上蜆肉碎，使味道更獨特。

六記粥麵

地址：澳門沙梨頭仁慕巷1號D

營業時間：每日中午12時半至晚上11時

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