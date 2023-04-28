台灣自由行旅客抽5000新台幣消費金5月1日起推出　一文看抽獎方法【附登記網站連結】 (12:42)

申請資格：

‧國際自由行旅客持非台灣護照入境

‧於台灣停留3天至90天

‧非參加旅行團

‧在旅行社購買台灣機票和酒店的套裝產品亦可申請

抽獎方法：

‧出發前1至7天於活動網站登記，資料包括：姓名、國籍、護照號碼、抵台日期及航班、離台日期、電郵

‧選擇消費金種類：（1）電子票證或（2）住宿折抵優惠券

‧登錄完成後，系統將以電郵發送抽獎二維碼

‧憑二維碼於台灣指定機場（桃園國際機場第一及第二航廈、台北松山機場、台中及高雄機場）的入境大廳活動專區參加抽獎

‧抽獎及兌獎須於抵台當日完成

兌換獎品：

‧5000元新台幣電子票證（悠遊卡或一卡通）或

註：可於台灣境內提供小額支付的特約商店消費，單次使用上限為1500元新台幣，每日使用上限為3000元新台幣。電子票證使用效期為領用日起90天，未用完之金額將全數退回交通部觀光局。

‧5張1000元新台幣住宿券

註：限得獎者本人使用，每張限一次使用。

活動須於網上登記及在台灣機場抽獎換領，香港辦事處無法領取。

常見疑問

Q：最早何時開始登錄申請抽獎資料？

A：抵達台灣日的前7天開放登錄。例如抵台航班表定6月1日23時59分抵達台灣，最早可從5月25日的零時0分開始登錄

Q：截止登錄時間？

A：旅客最晚登錄的時間為表定航班抵達台灣日的1天（24小時）前。例如來台航班表定6月1日23時59分抵台，最晚登錄的時間是5月30日23時59分59秒前完成。

Q：活動專區是否24小時有服務人員？

A：依各機場的航班抵達時間而訂。原則為旅客抵台當日航班表定時間最末班航班抵達後2小時內，參加抽獎活動及兌獎。

Q：可否隔日再回機場參加抽獎？

A：抽獎及兌獎僅限於登錄活動時所填抵達日，當日航班表定時間最末班航班抵達後2小時止，但不限同一機場。如果是從桃園國際機場降落，亦可至台北松山機場、台中或高雄國際機場抽獎及兌獎。

Q：如果抵達機場手機無法連接WIFI或遺失二維碼，還能參加抽獎嗎？

A：可於抽獎區以原登錄資料查詢。

【活動詳情】

【登記網站連結】

資料來源：台灣觀光協會香港辦事處／中央社