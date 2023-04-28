台灣自由行旅客抽5000新台幣消費金5月1日起推出　一文看抽獎方法【附登記網站連結】 (12:42)

台灣為吸引自由行旅客，推出5000元新台幣（約1280港元）消費金抽獎，限量50萬份，分3年發放，今年配額為25萬份，將於5月1日起推出。登記網站已於今日（28日）中午12時開放，供旅客登記個人資料【登記網站連結】。乘搭於5月1日中午12時起抵台航班的旅客，可參加抽獎。本文整理符合申請抽獎的自由行旅客資格、相關步驟及常見疑問。
申請資格：
‧國際自由行旅客持非台灣護照入境
‧於台灣停留3天至90天
‧非參加旅行團
‧在旅行社購買台灣機票和酒店的套裝產品亦可申請
抽獎方法：
‧出發前1至7天於活動網站登記，資料包括：姓名、國籍、護照號碼、抵台日期及航班、離台日期、電郵
‧選擇消費金種類：（1）電子票證或（2）住宿折抵優惠券
‧登錄完成後，系統將以電郵發送抽獎二維碼
‧憑二維碼於台灣指定機場（桃園國際機場第一及第二航廈、台北松山機場、台中及高雄機場）的入境大廳活動專區參加抽獎
‧抽獎及兌獎須於抵台當日完成
兌換獎品：
‧5000元新台幣電子票證（悠遊卡或一卡通）或
註：可於台灣境內提供小額支付的特約商店消費，單次使用上限為1500元新台幣，每日使用上限為3000元新台幣。電子票證使用效期為領用日起90天，未用完之金額將全數退回交通部觀光局。
‧5張1000元新台幣住宿券
註：限得獎者本人使用，每張限一次使用。
活動須於網上登記及在台灣機場抽獎換領，香港辦事處無法領取。
常見疑問
Q：最早何時開始登錄申請抽獎資料？
A：抵達台灣日的前7天開放登錄。例如抵台航班表定6月1日23時59分抵達台灣，最早可從5月25日的零時0分開始登錄
Q：截止登錄時間？
A：旅客最晚登錄的時間為表定航班抵達台灣日的1天（24小時）前。例如來台航班表定6月1日23時59分抵台，最晚登錄的時間是5月30日23時59分59秒前完成。
Q：活動專區是否24小時有服務人員？
A：依各機場的航班抵達時間而訂。原則為旅客抵台當日航班表定時間最末班航班抵達後2小時內，參加抽獎活動及兌獎。
Q：可否隔日再回機場參加抽獎？
A：抽獎及兌獎僅限於登錄活動時所填抵達日，當日航班表定時間最末班航班抵達後2小時止，但不限同一機場。如果是從桃園國際機場降落，亦可至台北松山機場、台中或高雄國際機場抽獎及兌獎。
Q：如果抵達機場手機無法連接WIFI或遺失二維碼，還能參加抽獎嗎？
A：可於抽獎區以原登錄資料查詢。
【活動詳情】
【登記網站連結】
資料來源：台灣觀光協會香港辦事處／中央社