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AI語音工具朗讀網頁內容　短片示範：瀏覽器Chrome、Firefox、Edge文字轉語音 (08:51)

AI語音工具可朗讀網頁內容。一般瀏覽器（如Chrome、Firefox和Edge）都可將文字轉語音，讀出廣東話、普通話或英文，甚至中英夾雜也沒有問題。安裝和使用方法教學詳見本文短片。

‧Chrome需先下載「文字語音朗讀助理」（Read Aloud）

Chrome Read Aloud下載網址：https://chrome.google.com/webstore/detail/read-aloud-a-text-to-spee/hdhinadidafjejdhmfkjgnolgimiaplp?hl=zh-HK

‧Firefox需先下載「文字語音朗讀助理」（Read Aloud）

Firefox Read Aloud下載網址：https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/read-aloud/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

‧Edge內置文字轉語音功能

滑鼠指着文字，按滑鼠右鍵，選擇「大聲朗讀」。按右上角「語音選項」可以轉換朗讀語言。

按此可放大圖示按此可放大圖示

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