全港戲院日｜30元戲飛周四11am起發售　付30元體驗百元票價電影及戲院之選【附各大戲院網站連結】 (18:14)

4月29日是「全港戲院日2023」，全港各大戲院票價一律30元（包場及特備節目除外），周四（27日）早上11時起在各大院線的票房及網站預售。本文精選部分平時票價過百元的電影及相關戲院，讀者不妨趁「全港戲院日」優惠，以30元票價入場觀賞平時票價較高的場次，感受難忘的觀賞體驗。（資料截至4月26日）