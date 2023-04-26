全港戲院日｜30元戲飛周四11am起發售　付30元體驗百元票價電影及戲院之選【附各大戲院網站連結】 (18:14)

4月29日是「全港戲院日2023」，全港各大戲院票價一律30元（包場及特備節目除外），周四（27日）早上11時起在各大院線的票房及網站預售。本文精選部分平時票價過百元的電影及相關戲院，讀者不妨趁「全港戲院日」優惠，以30元票價入場觀賞平時票價較高的場次，感受難忘的觀賞體驗。（資料截至4月26日）
超級瑪利歐兄弟大電影
K11 Art House（尖東站）：2D英語/2D粵語/IMAX with Laser
Movie Town（新城市廣場）：2D全景聲粵語/2D MX4D
B+ cinema MOKO（旺角東）：IMAX粵語/英語
B+ cinema apm（觀塘apm）：4DX粵語/英語
命案
MOViE MOViE Pacific Place（金鐘）
PALACE ifc（中環）
K11 Art House（尖東站）
死屍死時四十四
Festival Grand Cinema（又一城）
阿凡達：水之道
嘉禾MegaBox（九龍灣MegaBox）：3D IMAX
尖沙嘴iSQUARE：IMAX 3D
本文亦整理參與本次活動的院線及戲院網站連結，方便讀者購票。
寶石戲院（不設網上售票，須到戲院購票）
*註：「全港戲院日」不設長者、小童及學生優惠；當日首場長者及長者早場優惠因低於港幣30元，票價維持不變。
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