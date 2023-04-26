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全港戲院日｜30元戲飛周四11am起發售　付30元體驗百元票價電影及戲院之選【附各大戲院網站連結】 (18:14)

4月29日是「全港戲院日2023」，全港各大戲院票價一律30元（包場及特備節目除外），周四（27日）早上11時起在各大院線的票房及網站預售。本文精選部分平時票價過百元的電影及相關戲院，讀者不妨趁「全港戲院日」優惠，以30元票價入場觀賞平時票價較高的場次，感受難忘的觀賞體驗。（資料截至4月26日）

超級瑪利歐兄弟大電影

K11 Art House（尖東站）：2D英語/2D粵語/IMAX with Laser

Movie Town（新城市廣場）：2D全景聲粵語/2D MX4D

B+ cinema MOKO（旺角東）：IMAX粵語/英語

B+ cinema apm（觀塘apm）：4DX粵語/英語

命案

MOViE MOViE Pacific Place（金鐘）

PALACE ifc（中環）

K11 Art House（尖東站）

死屍死時四十四

Festival Grand Cinema（又一城）

阿凡達：水之道

嘉禾MegaBox（九龍灣MegaBox）：3D IMAX

尖沙嘴iSQUARE：IMAX 3D

本文亦整理參與本次活動的院線及戲院網站連結，方便讀者購票。

MCL院線

百老匯院線

嘉禾院線

英皇院線

Cinema City院線

高先電影院

CGV D2 Place

ACX Cinemas@北角匯

影藝戲院院線

華懋電影院線

Lumen Cinema

新寶院線

新光戲院

寶石戲院（不設網上售票，須到戲院購票）

*註：「全港戲院日」不設長者、小童及學生優惠；當日首場長者及長者早場優惠因低於港幣30元，票價維持不變。

全港戲院日詳情

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