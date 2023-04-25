拜登80歲爭連任勢延續美國老人政治　全球高齡在任元首知多啲 (18:51)

第一位：喀麥隆總統比亞（90歲71日）

喀麥隆總統比亞（Paul Biya）生於1933年2月13日出生，目前90歲71日（截至4月25日）。比亞在1982年11月6日上任，成為喀麥隆脫離法國獨立後的第二名國家元首，至今已執政逾40年，是全球在位時間最長的領導人之一。他成為總統前亦曾出任總理7年。

第二位：巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（87歲161日）

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）生於1935年11月15日，現時87歲161日（截至4月25日）。阿巴斯在2005年1月當選成為主席後執政至今，在位已18年。

第三位：沙特阿拉伯國王薩勒曼（87歲115日）

沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz al Saud）生於1935年12月31日，年屆87歲115日（截至4月25日）。他在2015年1月繼位成為沙特國王，此前曾擔任副總理及國防部長等。他先後於1955至1960年、以及1963至2011年期間出任利雅德（Riyadh）省長。

第四位：天主教教宗方濟各（86歲129日）

梵蒂岡天主教教宗方濟各於1936年12月17日出生，目前86歲129日（截至4月25日）。方濟各在2013年成為教宗，是首名擔任教宗的拉丁美洲人及耶穌會會士。

（美國之音非洲/法新社/以色列時報/BBC/沙特通訊社）