白紋伊蚊｜西貢牛寮、木棉山白紋伊蚊分布廣泛達最嚴重級別　屯門西蚊患嚴重 (17:52)

食環署選定64個監察地區，公布本月首星期監察地區白紋伊蚊誘蚊器指數及白紋伊蚊密度指數，兩個指數分別顯示白紋伊蚊的分布的廣泛程度和密度。其中，若誘蚊器指數大過或等於40%，代表白紋伊蚊分布「非常廣泛」；指數在20%至40%則代表白紋伊蚊分布「廣泛」。

白紋伊蚊誘蚊器指數最高5個地區：

地區／指數

1. 西貢區牛寮及木棉山／47.8%

2. 屯門西／30.4%

3. 西貢市／28.8%

4. 掃管笏／19.3%

5. 荔景／15.7%

至於各區白紋伊蚊密度不算嚴重，唯獨藍田區的白紋伊蚊密度指數有2.7，達最高級別紅色，即白紋伊蚊在發現有白紋伊蚊的誘蚊器位置數量較多。

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