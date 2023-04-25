白紋伊蚊｜西貢牛寮、木棉山白紋伊蚊分布廣泛達最嚴重級別　屯門西蚊患嚴重 (17:52)

近月經常下雨，部分地區可能有積水令蚊蟲滋生。食環署監察各區白紋伊蚊誘蚊器指數，部分地區近一個月急升，其中西貢區牛寮及木棉山更達到47.8%最高級別紫色水平，代表白紋伊蚊非常廣泛，而西貢市亦達28.8%紅色級別，即白紋伊蚊廣泛。同樣是紅色還有屯門西，誘蚊器指數30.4%。
食環署選定64個監察地區，公布本月首星期監察地區白紋伊蚊誘蚊器指數及白紋伊蚊密度指數，兩個指數分別顯示白紋伊蚊的分布的廣泛程度和密度。其中，若誘蚊器指數大過或等於40%，代表白紋伊蚊分布「非常廣泛」；指數在20%至40%則代表白紋伊蚊分布「廣泛」。
白紋伊蚊誘蚊器指數最高5個地區：
地區／指數
1. 西貢區牛寮及木棉山／47.8%
2. 屯門西／30.4%
3. 西貢市／28.8%
4. 掃管笏／19.3%
5. 荔景／15.7%
至於各區白紋伊蚊密度不算嚴重，唯獨藍田區的白紋伊蚊密度指數有2.7，達最高級別紅色，即白紋伊蚊在發現有白紋伊蚊的誘蚊器位置數量較多。
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