開心香港｜美食市集共三場　首場周末灣仔會展舉行　4月26日周三上午8時起派免費票【附領票方法】 (09:30)

「開心香港」（Happy Hong Kong）重點活動之一：大型美食市集，將於4月、5月及6月在港島、九龍和新界，共舉行3場，設有不同主題，市民可免費入場。4月首場美食巿集，本周末（4月29至30日）在灣仔會展舉行，需持票入場。4月26日上午8時起18區民政諮詢中心免費派發入場票。政府將印製10萬張門票。