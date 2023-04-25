開心香港｜美食市集共三場　首場周末灣仔會展舉行　4月26日周三上午8時起派免費票【附領票方法】 (09:30)

「開心香港」（Happy Hong Kong）重點活動之一：大型美食市集，將於4月、5月及6月在港島、九龍和新界，共舉行3場，設有不同主題，市民可免費入場。4月首場美食巿集，本周末（4月29至30日）在灣仔會展舉行，需持票入場。4月26日上午8時起18區民政諮詢中心免費派發入場票。政府將印製10萬張門票。
首場「開心香港」美食市集
．日期：4月29-30日
．地點：灣仔香港會議展覽中心3G展覽廳
．主題：環球、華夏及香港地道美食
．門票派發方法：4月26日上午8時起，18區民政諮詢中心【地址電話連結】免費派發入場票，每人限取兩張，派完即止。民政總署亦預留部分門票於巿集舉行期間在會場免費派發。
第二場「開心香港」美食市集
．日期：5月6-7日
．地點：沙田大會堂廣場、沙田公園
．主題：華夏及香港地道美食
不設門票，免費入場
第三場「開心香港」美食市集
．日期：6月3-4日
．地點：觀塘海濱「VESSEL發現號」
．主題：亞洲美食及美酒佳餚
不設門票，免費入場
「開心香港」網站：www.happyhk.gov.hk
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