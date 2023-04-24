流感新冠夾擊　兩者病徵相似　醫生：三合一快測助分辨對症下藥【附新冠與流感病徵】 (17:31)

林永和解釋，有時很難只從病徵區分新冠和流感，因新冠病人中有三分之一出現發高燒、周身骨痛等病徵，與流感相似，不過現時有行內俗稱「ABC快測」的快速檢測棒可同時檢測3種病毒，棒上有A、B和C標示，分別代表甲型流感（A）、乙型流感（B）及新冠病毒（C），病人到診所只需用這種快測棒撩鼻，等候10分鐘，醫生就可知道病人是患流感或是新冠病毒，對症下藥。

鄭志文亦稱，這些三合一快測棒藥房有售，大約數十元一個，市民自行測試後便能知道是流感還是新冠，告知醫生就能根據病情開藥。鄭志文表示，市面上這些三合一測試經常缺貨，自己診所有這些測試，但會預留給高危群組。

林永和表示，單從診所觀察，近期新冠病人較多，與流感病人比例約是三比二，但亦有約一成病人是同時中新冠和流感。鄭志文提醒，市民不論是確診流感或新冠病毒都應求醫，因醫生可聽聽肺部有否異常，再處方適合藥物，切勿亂服藥物。

新冠與流感病徵

流感病徵：發高燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉

新冠病徵：分輕症、普通及嚴重三類病人，各佔約三分之一

．輕症：喉嚨痕癢、疲倦

．普通：發燒但不是高燒，有點傷風感冒病徵

．較嚴重：發高燒、肌肉痛、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水，當中有少數可能出現氣促，血含氧量低

新冠與流感治療方法不同

新冠治療：若是長者或長期病患，或需處方新冠口服藥物。

流感治療：若病徵嚴重，醫生會處方特敏福或XOFLUZA抗病毒藥物，發病48小時內服用較有效。

林永和表示，若年輕病人受新冠及流感病毒夾擊，由於年輕患者不符合處方新冠口服藥，因此會處方特敏福治療。

近期新冠患者需較長時間轉陰

鄭志文表示，近期新冠患者比一個月前呈倍數上升，現時每日起碼六、七個病人，不過大多病徵輕微，至今有兩、三個病例出現結膜炎。

林永和表示，二、三月時，患者大多5日快測已轉陰性，但近期觀察很多病人確診7日後仍未轉陰。近期較多年輕患者病徵亦較嚴重，如喉嚨很痛，發高燒等。林永和又稱，曾有70多歲病人因家人確診來求醫，血含氧量只有90屬低水平，故轉介病人到醫院，入院時發現已經肺花。

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