七彩蔬果各有益處：紅蘋果番茄增強心臟健康　白桃椰菜助抗菌抗病毒【附動態資訊圖】 (09:27)

蔬果含有多種有益健康的營養素和成分，包括維他命、礦物質、植物化學物（如茄紅素、花青素）等。根據衛生防護中心網站資料，不同顏色的蔬果有其特有的植物化學物（Phytochemicals），在日常飲食中進食不同顏色的蔬果，有助促進健康和減低患上慢性病的風險。本文列出五種基本顏色組別（紅色、橙或黃色、綠色、紫或藍色、白或棕色）蔬果的例子，並介紹其所含主要植物化學物營養素及對身體的益處。