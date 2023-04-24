七彩蔬果各有益處：紅蘋果番茄增強心臟健康　白桃椰菜助抗菌抗病毒【附動態資訊圖】 (09:27)

蔬果含有多種有益健康的營養素和成分，包括維他命、礦物質、植物化學物（如茄紅素、花青素）等。根據衛生防護中心網站資料，不同顏色的蔬果有其特有的植物化學物（Phytochemicals），在日常飲食中進食不同顏色的蔬果，有助促進健康和減低患上慢性病的風險。本文列出五種基本顏色組別（紅色、橙或黃色、綠色、紫或藍色、白或棕色）蔬果的例子，並介紹其所含主要植物化學物營養素及對身體的益處。
五種基本顏色組別蔬果及益處
‧紅色
【主要植物化學物】茄紅素及花青素
【益處】有助降低患上癌症的風險和增強心臟健康
【例子】西瓜、車厘子、士多啤梨、紅蘋果、紅提子、紅石榴、番茄、紅椒
‧橙或黃色
【主要植物化學物】胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素
【益處】有助保持眼睛健康
【例子】橙、芒果、檸檬、木瓜、菠蘿、哈密瓜、杏、紅蘿蔔、黃粟米、橙或黃椒、南瓜
‧綠色
【主要植物化學物】葉綠素
【益處】具抗癌功效
【例子】奇異果、青蘋果、青提子、牛油果、青檸、綠葉蔬菜、西蘭花、西芹、青瓜、蘆筍、青椒
‧紫或藍色
【主要植物化學物】花青素
【益處】有助降低患上癌症、中風和心臟病的風險
【例子】藍莓、黑提子、布冧、西梅、紫無花果、茄子、紫洋葱、紫椰菜
‧白或棕色
【主要植物化學物】花色素及蒜素
【益處】具抗病毒和抗菌功效，而且含鉀量高
【例子】香蕉、梨、柚子、白桃、椰菜花、椰菜、菇菌類、洋葱、蒜頭
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