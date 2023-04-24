蔬果營養保存貼士　衛生防護中心：避免浸泡蔬果　蒸較水煮佳減營養流失 (10:43)

蔬果烹煮及食用貼士

‧ 避免削去外皮，以保留可食用外皮中所含的膳食纖維和其他營養。

‧ 避免浸泡新鮮蔬果，以盡量減少水溶性營養素流失（如維他命B和C），宜用潔淨的自來水徹底沖洗蔬果。

‧ 蔬果盡量原個或切成大塊烹調，有助減少其暴露於空氣和水的表面面積，避免營養流失。

‧ 蔬果不宜烹調過久，蒸比水煮更能防止水溶性營養素流失。若選擇水煮，水愈少愈好，或可利用烹煮蔬果的水製作湯底或醬汁，以重用溶於水中的營養。

‧ 部分蔬果的抗氧化劑未經烹煮較易被人體吸收（如紅蘿蔔內的胡蘿蔔素）；部分抗氧化劑（如番茄內的茄紅素）則於煮熟後更易吸收。

‧ 蔬果切開後應盡快食用，因擺放的時間愈久，流失的營養愈多。若有需要，應妥善貯存和冷藏所有切開、去皮和煮熟的食材。

‧ 宜選擇進食原個蔬果而非飲用蔬果汁。

（資料來源：衛生防護中心2023年4月《非傳染病直擊》）

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