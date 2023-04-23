頭暈服止暈藥可解決？認識4類頭暈　消委會：過度依賴止暈藥或令徵狀惡化 (11:40)

頭暈時自行服止暈藥，可否解決問題？

止暈藥只能暫時紓緩患者暈眩、嘔吐等徵狀。如果暈眩是因為舟車暈浪，可於乘車前先服用止暈藥，紓緩不適。不過，如果暈眩徵狀持續或經常發作，自行服用止暈藥或依賴其他非醫學的方法或會延誤斷症，甚至錯過治療的黃金機會。因此，患者不應依賴止暈藥，應盡快求醫，找出病因並對症下藥。其次，過度依賴止暈藥會令中樞神經適應力下降，甚至令徵狀惡化，或對止暈藥敏感度降低，以致無法再靠藥物止暈。

認識四類頭暈

1.暈眩

徵狀：感到天旋地轉，自己或周遭事物劇烈旋轉

部分常見成因：前庭系統失調、中樞神經問題

2.不平衡感

徵狀：身體失平衡，站立不穩

部分常見成因：身體年老退化，體感或視覺系統失調

3.瀕臨昏厥

徵狀：感到快要昏倒或失去知覺

部分常見成因：心血管疾病、姿態性低血壓

4.頭重腳輕

徵狀：感覺不實在，腳步虛浮

部分常見成因：恐慌突襲（panic attack）、過度換氣症候群

求醫4貼士

．認識上述頭暈種類，記錄發病時間、頻率、誘發徵狀的動作或情況，求醫時向醫生準確詳述

．如暈眩不嚴重，求醫前數小時內不宜服用止暈藥，以免徵狀被抑制而影響診斷

．先向家庭醫生求醫，醫生按患者徵狀、病史、臨牀檢查結果等作出診斷和治療

．如有需要，由家庭醫生轉介到專科醫生跟進

預防和改善暈眩5貼士

．增強免疫系統功能

．保持充足休息和睡眠

．均衡飲食，避免進食過量刺激性食物（如茶、咖啡及酒精飲品）

．適量運動，以提升腦部平衡感官的協調能力

．定期檢查身體，慢性病患者應持續管理病情

資料來源：消委會

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