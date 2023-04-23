減脂只可吃雞胸？營養師：可選雞柳或去皮去脂雞腿 (12:51)

需要減脂或控制體重的人，喜歡以較低卡的雞胸作為蛋白質來源。澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）接受明報電子平台組訪問時表示，雞柳、以及去除雞皮及多餘脂肪的雞腿肉亦是減肥的好選擇，兩個部位都屬低脂肪及高蛋白質。
雞胸、雞腿及雞柳卡路里一覽
．雞胸/151卡路里
．雞腿/185卡路里（雞上髀/169卡路里、雞下髀/195卡路里）
．雞柳/138卡路里
雞肉其他部位卡路里一覽
．雞全翼/181卡路里
．雞背/209卡路里
．雞皮/363卡路里
．雞頸肉/247卡路里
．雞腳/215卡路里
．雞腎/154卡路里
．雞肝/167卡路里
．雞心/185卡路里
*以上熱量以每100克熟肉計算
潘卓琳補充，減脂期間可吃低GI（Glycemic Index、升糖指數）食物作為主食，如番薯、南瓜、全麥高纖意粉、蕎麥麵、根莖類蔬菜或全穀物等，不但提供維他命及礦物質，對血糖的影響也相對較小，同時增加飽腹感。
另外，她建議吃高質素的蛋白質食物，例如三文魚、吞拿魚剌身、雞蛋、豆腐、雞胸等，能提供胺基酸（蛋白質的結構分子），以維持肌肉量及及維持代謝。
潘卓琳又說，減重期難免會覺得口癢想吃零食，間中吃一點低卡的零食，或會令減重計劃維持得更好，但要留意分量。她建議選擇堅果、低脂乳酪、豆腐花（少糖）及穀物等；另外，市面上亦有不少低卡薯片及小食，亦是不錯的選擇。