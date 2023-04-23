減脂只可吃雞胸？營養師：可選雞柳或去皮去脂雞腿 (12:51)

雞胸、雞腿及雞柳卡路里一覽

．雞胸/151卡路里

．雞腿/185卡路里（雞上髀/169卡路里、雞下髀/195卡路里）

．雞柳/138卡路里

雞肉其他部位卡路里一覽

．雞全翼/181卡路里

．雞背/209卡路里

．雞皮/363卡路里

．雞頸肉/247卡路里

．雞腳/215卡路里

．雞腎/154卡路里

．雞肝/167卡路里

．雞心/185卡路里

*以上熱量以每100克熟肉計算

潘卓琳補充，減脂期間可吃低GI（Glycemic Index、升糖指數）食物作為主食，如番薯、南瓜、全麥高纖意粉、蕎麥麵、根莖類蔬菜或全穀物等，不但提供維他命及礦物質，對血糖的影響也相對較小，同時增加飽腹感。

另外，她建議吃高質素的蛋白質食物，例如三文魚、吞拿魚剌身、雞蛋、豆腐、雞胸等，能提供胺基酸（蛋白質的結構分子），以維持肌肉量及及維持代謝。

潘卓琳又說，減重期難免會覺得口癢想吃零食，間中吃一點低卡的零食，或會令減重計劃維持得更好，但要留意分量。她建議選擇堅果、低脂乳酪、豆腐花（少糖）及穀物等；另外，市面上亦有不少低卡薯片及小食，亦是不錯的選擇。