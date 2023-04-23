日本九大花火大會一文睇　下半年遊日賞煙花【附三大煙花大會簡介】 (16:50)

日本三大煙花大會

被譽為「日本三大煙花大會」的「全國花火競技大會」、「長岡祭花火大會」及「土浦全國花火競技大會」，是日本規模最大、歷史悠久且煙花師傅技術高超的煙花大會。

⬤ 全國花火競技大會「大曲之花火」

日本最著名的一年一度煙花大會就是「全國花火競技大會」，屆時全國煙花職人將聚首，爭奪煙花冠軍寶座，為秋田縣大曲市上演一場壯麗的頂級煙花匯演。煙花大會歷時3小時，費用全免，每年吸引逾70萬名觀眾。

日期：8月26日

時間：下午5時10分（白晝煙火）、傍晚6時50分（夜間煙火）

地點：秋田縣大仙市雄物川河畔大曲之煙花公園

網址：oomagari-hanabi.com

⬤長岡祭花火大會

新潟縣一連兩日的「長岡祭花火大會」，以河流「信濃川」作為背景，煙花持續兩個小時，一共燃放2萬支煙火，當中亮點包括長達650米的巨型煙花，在河流上空呈現震撼的「尼亞加拉大瀑布」，更有長兩公里的「火鳳凰」煙火。

日期：8月2日至3日

時間：晚上7時20分至9時10分

地點：新潟縣長岡市信濃川沿岸

網址：nagaokamatsuri.com/en/

⬤土浦全國花火競技大會

茨城縣「土浦全國花火競技大會」是全國少數的秋季煙花大會，通常在11月首個周六舉辦。活動分為競技組別及娛樂組別，大會全程歷時逾兩小時，焦點包括直徑長達320米的「10號球」煙花，及連放數百發的「Star Mine」煙花。會場距離東京上野車站僅45分鐘特急列車車程，令不少人慕名到場欣賞。

日期及時間：待官方公布

地點：茨城縣土浦市櫻川畔（學園大橋附近）

網址：tsuchiura-hanabi.jp/

日本下半年其他煙花大會

除了「日本三大花火大會」，每年7至8月期間，全國各地將有大大小小的煙花匯演，以下為較大型的煙花匯演。

⬤伊勢神宮奉納全國花火大會

日期：7月15日

時間：晚上7時15分至8時50分

地點：三重縣伊勢市宮川河畔（渡井橋上游）

網址：www.city.ise.mie.jp/hanabi/

⬤隅田川花火大會

日期：7月29日

時間：晚上7時至8時半（第一會場）；晚上7時半至8時半（第二會場）

地點：東京都台東區櫻橋下游至言問橋上游（第一會場）；駒形橋下游至廄橋上游（第二會場）

網址：sumidagawa-hanabi.com

⬤洞爺湖溫泉長跑花火大會

日期：4月28日至10月31日

時間：晚上8時45分時至9時05分（每日定時發射煙花）

地點：北海道洞爺湖温泉湖畔

網址：laketoya.com/event/fireworks/

⬤諏訪湖祭湖上花火大會

日期：8月15日

時間：晚上7時開始

地點：長野縣諏訪市湖畔公園前諏訪湖

網址：suwako-hanabi.com/kojyou/

⬤勝每火花大會

日期及時間：待官方公布

地點：北海道十勝川河岸

日本旅遊局介紹：www.japan.travel/hk/spot/541/

網址：tokachi.co.jp/hanabi/

⬤神明花火大會

日期及時間：待官方公布

地點：山梨縣笛吹川河岸

日本旅遊局介紹：www.japan.travel/hk/spot/189/

facebook專頁：facebook.com/shinmeihanabi

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