中醫茶飲食譜｜四茶飲潤肺利咽 (13:04)

●雪梨乾菊花茶

功效：雪梨有治風熱、潤肺涼心、消痰降火、解毒、潤肺潤膚功效，亦有助紓緩喉嚨乾癢等問題。上班族長期在冷氣間工作，體內津液容易被抽走，加上經常看手機和電腦，可用生津的雪梨乾配明目的菊花沖水飲。

材料：雪梨乾15-17克（約2片）、菊花2粒、熱水300毫升

做法：所有材料放進杯中，加入熱水即成。

●羅漢果蜜糖薑汁茶

功效：利咽潤燥，新鮮羅漢果清熱解毒，薑汁可減低新鮮羅漢果的涼性，蜂蜜則可健脾潤燥。

材料：新鮮羅漢果1/3個 、蜜糖少許、薑汁約1至2滴、熱水300毫升

做法：新鮮羅漢果切片，連熱水放入杯中，加入蜜糖及薑汁，焗約10分鐘，即成。

●花旗參百合花茶

功效：百合花潤肺清火、安神，適合夏日睡眠質素差的人。花旗參有補氣養陰、清火生津功效，泡水飲能清熱，可用於治熱病氣陰、煩倦口渴。

材料：花旗參3克、百合花2朵、熱水300毫升

做法：所有材料放進杯中，加入熱水即成。

●焗無花果水

功效：有養陰潤肺利咽功效，一般適合老少飲用。

材料：無糖加工無花果2粒、梨皮乾3片

做法：滾水焗20分鐘，待水溫降至70度，最後才加蜜糖。留意糖尿病者宜用較低甜度的蜜糖。

註：各人體質不同，如有疑問應諮詢註冊中醫意見。

潤肺止咳化痰 相關資訊：潤肺湯水食譜一文睇 12款潤肺湯水助止咳化痰

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom