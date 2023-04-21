Twitter收回「藍剔」　冒認「紐約市政府」「方濟各」帳戶出現　馬斯克出錢為勒邦占士認證付費 (16:10)

美國社交平台Twitter的藍色身分認證標記（Blue checkmark）現要收取每月8美元費用，Twitter在周四（20日）開始刪除沒付費用戶的「藍剔」認證，當中包括天主教教宗方濟各、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、美國樂壇天后Beyonce等。不過，NBA球星勒邦占士（LeBron James）在沒付費下帳戶仍有「藍剔」。Twitter行政總裁馬斯克發文表示自己為少數人付費用「藍剔」，當中包括勒邦占士、電影《星空奇遇記》的「卻克艦長」威廉沙納（William Shatner）以及美國作家史提芬京（Stephen King）。
Twitter原有30萬名「藍剔」用戶，除了公眾人物，還有政府機構、記者、運動員等。隨着沒付費帳戶的「藍剔」消失，有「假帳戶」出現，冒認是「紐約市政府」、「方濟各」、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。電子平台組記者今午2時許所見，有些「假帳戶」已消失。
有追蹤社交媒體的軟件開發商估計，原有的「藍剔」帳戶中，僅少於5%付費續使用認證。西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的Twitter帳戶可見付費認證。至於政府人員或機構，例如是美國總統拜登（@POTUS），Twitter則以灰色認證作區分，例如是美國總統拜登的Twitter帳戶。