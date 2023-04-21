Twitter收回「藍剔」　冒認「紐約市政府」「方濟各」帳戶出現　馬斯克出錢為勒邦占士認證付費 (16:10)

Twitter原有30萬名「藍剔」用戶，除了公眾人物，還有政府機構、記者、運動員等。隨着沒付費帳戶的「藍剔」消失，有「假帳戶」出現，冒認是「紐約市政府」、「方濟各」、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。電子平台組記者今午2時許所見，有些「假帳戶」已消失。

有追蹤社交媒體的軟件開發商估計，原有的「藍剔」帳戶中，僅少於5%付費續使用認證。西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的Twitter帳戶可見付費認證。至於政府人員或機構，例如是美國總統拜登（@POTUS），Twitter則以灰色認證作區分，例如是美國總統拜登的Twitter帳戶。

（路透社/法新社/美聯社）