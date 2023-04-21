流感入院率飈升見3年新高　許樹昌：部分人仍戴口罩　料流感未必大爆發 (14:20)

公院流感入院率錄3年新高 重返2020年初水平

在上周，整體公立醫院診斷為流感的入院率為0.94（每一萬人口計），前一周則錄得0.52，整體流感入院率高於0.25的基線水平，處於中強度水平。過去3年因流感入院個案一直處於近乎零的低水平，但今年3月起數字持續飈升，現時與2020年初冬季流感爆發時差不多水平。

本月49人確診流感死亡

上周有47宗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括20宗死亡個案。47宗成人個案中，14人最近曾接種流感疫苗。而本周首4天（4月16至19日）有29宗個案，當中包括17宗死亡個案。

由本月2日開始截至19日，衛生防護中心錄得103宗確診流感並需入住深切治療部或死亡的個案，當中49人死亡，包括一名未成年者。中心表示在已掌握臨牀資料的成人死亡個案中，大約有90%有慢性疾病。

甲型（H1）流感佔八成

上周中心收集的11,322個呼吸道樣本中，有1790個樣本（15.81%）對甲型或乙型流感病毒呈陽性反應。陽性病毒檢測包括1480株（83%）甲型（H1）流感、306株（17%）甲型（H3）流感及4株乙型流感。流感病毒陽性百分比（15.81%）高於9.21%的基線水平，亦高於前一周錄得的14.41%。

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