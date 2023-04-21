新冠病毒再次活躍求診比率升　本周學校院舍爆發倍增 (13:45)

新冠病毒近日再次活躍，到私家醫生或普通科門診求診人數均直線上升。學校及院舍爆發報告方面，相比上周只有8宗共37人，本周明顯大幅上升，單是首四天已有16宗共96人受影響。衛生防護中心表示，最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有所上升。