新冠病毒再次活躍求診比率升　本周學校院舍爆發倍增 (13:45)

新冠病毒近日再次活躍，到私家醫生或普通科門診求診人數均直線上升。學校及院舍爆發報告方面，相比上周只有8宗共37人，本周明顯大幅上升，單是首四天已有16宗共96人受影響。衛生防護中心表示，最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有所上升。
學校及院舍爆發報告倍增（圖一）
日期／爆發報告／受影響人數
本周首四天（4月16日至4月19日）／16宗／96人
上周（4月9日至4月15日）／8宗／37人
前周（4月2日至4月8日）／2宗／11人
嚴重及死亡個案增（圖二）
日期／嚴重個案及死亡相關報告
本周首四天（4月16日至4月19日）／41宗
上周（4月9日至4月15日）／39宗
前周（4月2日至4月8日）／30宗
私家醫生及普通科門診求診新冠個案比率升（圖三）
普通科門診求診比率（每一千宗診症計）
上周（4月9日至4月15日）：123.9
前周（4月2日至4月8日）：95
私家診所求診比率（每一千宗診症計）
上周（4月9日至4月15日）：33.3
前周（4月2日至4月8日）：23.4
新冠變異病毒株Omicron XBB.1.16（Arcturus）佔1.7%
衛生防護中心公共衛生化驗服務處對新冠病毒陽性樣本進行基因分析。由4月13日至4月19日期間，最常見的變異病毒株為BA.2後代譜系。分析的樣本中有43.5%檢測出其他變異病毒株，包括近日在全球開始廣泛傳播的XBB.1.16（Arcturus，中文名稱為「大角星」）佔1.7%，暫時屬少數。
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