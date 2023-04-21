潤肺湯水食譜一文睇　12款潤肺湯水助止咳化痰 (09:14)

●龍脷葉魚腥草羅漢果湯 清肺化痰

功效：清肺化痰，紓緩咽乾痛、咳出黃痰等徵狀，一周最多飲2至3次，體質虛寒或寒濕的人不宜飲用。

材料：龍脷葉15克、魚腥草10克、羅漢果1/4個

做法：所有材料洗淨，加水浸過材料，中細火煲30分鐘，煲淨1碗，即成。

●雪梨蘋果瘦肉湯 潤肺止咳兼潤腸通便

功效：能潤肺止咳及潤腸通便，留意，痰濕咳嗽、大便溏泄及體質虛寒的人慎飲。

材料：雪梨1個、蘋果1個、瘦肉適量、無花果3粒、百合15克

做法：雪梨和蘋果洗淨，去皮切件，瘦肉切件汆水，無花果及百合洗淨。所有材料放進鍋中，加水以大火煮沸後，轉小火煲1.5小時，即成。

●黃耳秋菇金菇湯 化痰止咳潤膚去皺

功效：黃耳具化痰止咳、定喘、平肝之效，而且潤膚去皺效果佳，亦有助紓緩氣管敏感咳嗽；金菇有補肝腎、益腸胃等功效。

材料：野生黃耳3朵、秋菇5朵、金菇一包、水1.5公升、麻油1茶匙、鹽少許

做法：黃耳和秋菇用食物攪碎機，打爛攪碎，加水、麻油和鹽，煮1.5小時。金菇油炸，放在湯上作配料，即成。

●黨參淮山薏仁湯 健脾祛濕 痰多易倦啱飲

功效：健脾祛濕，有助紓緩起痰及身體疲倦的徵狀。一周最多飲2至3次，體質熱性的人不宜經常飲用。

材料：黨參10克、淮山10克、茨實10克、蓮子10克、生熟薏仁各10克、豬腱200克（可自行決定加入與否）

做法：所有材料洗淨，加水浸過材料，中細火煲30分鐘，煲淨1碗，即成。

●梨乾南沙參麥冬湯 清肺潤喉紓緩咽乾

功效：有清肺潤喉作用，幫助紓緩咽乾。一周飲用上限為2至3次，體質虛寒、濕或濕熱的人不宜飲用。

材料：南沙參15克、麥冬10克、梨乾15克、陳皮2角

做法：所有材料洗淨，加水浸過材料，中細火煲30分鐘，煲淨1碗，即成。

●西洋菜銀耳豬肺湯 潤肺止咳清熱

功效：能潤肺、止咳和清熱。留意痰多濕重、大便溏泄的人慎飲。

材料：西洋菜500克、銀耳（雪耳）1朵、羅漢果1/4個、南北杏15克、陳皮1片、無花果乾4粒、豬肺1個、水適量

做法：銀耳泡發備用，羅漢果、南北杏、陳皮、無花果乾及西洋菜洗淨，豬肺洗淨後放入滾水中汆水並切成大塊，備用。鍋子加水，先放入陳皮，水滾後加入其餘材料，以大火煮約20分鐘，再轉用小火煲2小時，即成。

●霸王花鴨腎無花果湯 清潤肺胃、生津化痰

功效：清潤肺胃，生津化痰，尤其適合便秘、經常捱夜或經常需要說話等的人飲用。留意，體質虛寒、年老體虛不宜飲用太多。患有寒性感冒、咳嗽、哮喘、鼻敏感（流清涕、痰白或透明、口不乾、怕冷）時不宜飲用，有機會加重病情。痛風患者可減去鴨腎煲湯。

材料：新鮮霸王花2棵、乾無花果6粒、鴨腎4個、豬腱$70、紅蘿蔔1條、淮山1兩、南北杏各10克、陳皮1角、水約5湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

做法：鴨腎浸約1.5-2小時，陳皮洗淨並浸約1小時後刮瓤，霸王花加少許鹽洗2次，再用清水洗1次。紅蘿蔔洗淨去皮切件，乾無花果、南北杏及淮山洗淨後浸約5分鐘，豬腱洗淨，與鴨腎一同汆水後用凍水過冷河，切件。水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

●雪耳茶樹菇素湯 滋陰潤肺

功效：雪耳味甘淡性平，能滋陰潤肺，治陰虛咳嗽。留意，風寒咳嗽的人忌食。

材料：雪耳50克、茶樹菇50克、舞茸50克、姬松茸50克、水2500毫升、鹽少許

做法：茶樹菇、舞茸及姬松茸浸20分鐘後瀝水，雪耳浸15分鐘後洗淨瀝水，用手撕開。所有材料加水煲45分鐘，加少許鹽，即成。

●栗子海底椰豬腱湯 滋潤肺胃

功效：有滋潤肺胃、健脾補腎之效。宜使用非洲海底椰，才能清熱潤肺，以及化痰止咳。

材料：栗子1袋、海底椰10-15克、紅蘿蔔1條、粟米1條、南北杏各10克、茨實15克、蜜棗2粒、陳皮1角、豬腱約$100、水5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

做法：陳皮洗淨浸約1小時後刮瓤，以熱水浸半剝殼栗子，有助去衣。海底椰、南北杏、茨實、蜜棗洗淨後浸約5分鐘，粟米留鬚去葉並洗淨切件，紅蘿蔔洗淨去皮切件，豬腱汆水後用凍水過冷河。水滾後放入所有食材，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

●猴頭菇雪耳無花果湯 清潤生津、養肺通便

功效：有清潤生津、養肺通便的作用，一星期可飲1至2次。注意，體質陽虛、寒性、寒濕性、有痛風、容易腹瀉的人不宜飲用。

材料：猴頭菇2個、粟米1條、紅蘿蔔1條、雪耳5-6件、無花果乾6粒、蜜棗2粒、陳皮1角、生薑3片、豬腱300克、水2500毫升

做法：豬腱汆水後瀝乾，猴頭菇洗淨後用水浸軟20分鐘，雪耳洗淨浸軟，粟米和紅蘿蔔洗淨切件。鍋子加水，中火煮滾後加入所有材料，滾起轉中小火，煲約2小時，即成。

●玉竹沙參雪耳百合蘋果湯 養陰潤肺、清熱生津

功效：有助養陰潤肺、清熱生津。

材料：蘋果1個、雪梨1個、雪耳半個、無花果乾5粒、沙參20克、玉竹20克、百合20克、水2000毫升、鹽適量

做法：蘋果和雪梨去皮切塊洗淨，雪耳浸軟去蒂，無花果乾、沙參、玉竹和百合洗淨。蘋果、雪梨、雪耳、無花果、沙參和玉竹放入鍋中，加水以大火煮沸後，再轉文火續煮30分鐘，加百合再煲15分鐘，加入適量鹽調味，即成。

●南瓜番茄魚湯 潤肺暖胃

功效：潤肺益氣、暖胃生津。

材料：南瓜300克、番茄2個、薑3片、三文魚300克、水1200毫升、洋葱4塊、蒜蓉適量、鹽適量

做法：南瓜和番茄分別去皮去籽及去蒂後，洗淨切小塊。三文魚加薑用小火煎至金黃色，然後加沸水，中火煮5分鐘。三文魚移到湯煲，加水，以中火煮10分鐘，加入南瓜、番茄、洋葱及蒜蓉，煮沸後轉小火煮10分鐘，加入少許鹽調味，即成。

註：各人體質不同，如有疑問應諮詢註冊中醫意見。

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