好去處︱法國五月French May30周年　免費看5個攝影展【附預約資訊】 (09:52)

按字面說｜弗洛倫斯・萊維蘭個人作品展覽

日期：5月4日至6月3日

費用：免費入場

時間及地點：

香港法國文化協會（灣仔及佐敦中心）：上午9時至晚上9時（星期一至五）， 上午9時至下午5時（星期六）；

Parenthèse書店：上午10時至晚上6時半（星期一至五），上午9時半至下午5時半（星期六）

Boogie Woogie Photography：星期三至六（需提前預約）

詳情：bit.ly/3A8A0db

馬克．呂布「從法國到中國的浮光掠影」展覽

日期：5月18日至7月31日

費用：免費入場

地點：九龍梳士巴利道半島酒店商場w16及w18號f22 攝影空間

時間：上午11時至晚上7時

詳情：bit.ly/43EGU7E

「See You In My Dreams」展覽

日期：

Soho House：2023年6月6日至16日

（上環德輔道西33號）

BELOWGROUND：2023年6月24至7月4日

（置地廣場中庭B樓B49-B52,B55-B56,B59-B61號舖）

費用：免費入場

詳情：bit.ly/40qjy2Y

攝影聯展「French+」

日期：5月4日至6月3日

費用：免費入場（請先預約︰info@bewephoto.com）

場地：The Loft, Boogie Woogie Photography

時間：下午2時至晚上7時（星期三至六）

地點：香港黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓

詳情：bit.ly/3LaAGp0

弗洛里安・德・拉西「內幕」

日期：5月5日至6月24日

費用：免費入場

場地：藝術攝影空間巴黎1839

時間：上午11時至晚上7時（星期二至六）

地點：中環荷李活道74號

詳情：bit.ly/3UNbaZO

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom