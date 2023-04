好去處︱法國五月French May30周年　免費看5個攝影展【附預約資訊】 (09:52)

按字面說|弗洛倫斯・萊維蘭個人作品展覽

日期:5月4日至6月3日

費用:免費入場

時間及地點:

香港法國文化協會(灣仔及佐敦中心):上午9時至晚上9時(星期一至五), 上午9時至下午5時(星期六);

Parenthèse書店:上午10時至晚上6時半(星期一至五),上午9時半至下午5時半(星期六)

Boogie Woogie Photography:星期三至六(需提前預約)

詳情:bit.ly/3A8A0db

馬克.呂布「從法國到中國的浮光掠影」展覽

日期:5月18日至7月31日

費用:免費入場

地點:九龍梳士巴利道半島酒店商場w16及w18號f22 攝影空間

時間:上午11時至晚上7時

詳情:bit.ly/43EGU7E

「See You In My Dreams」展覽

日期:

Soho House:2023年6月6日至16日

(上環德輔道西33號)

BELOWGROUND:2023年6月24至7月4日

(置地廣場中庭B樓B49-B52,B55-B56,B59-B61號舖)

費用:免費入場

詳情:bit.ly/40qjy2Y

攝影聯展「French+」

日期:5月4日至6月3日

費用:免費入場(請先預約︰info@bewephoto.com)

場地:The Loft, Boogie Woogie Photography

時間:下午2時至晚上7時(星期三至六)

地點:香港黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓

詳情:bit.ly/3LaAGp0

弗洛里安・德・拉西「內幕」

日期:5月5日至6月24日

費用:免費入場

場地:藝術攝影空間巴黎1839

時間:上午11時至晚上7時(星期二至六)

地點:中環荷李活道74號

詳情:bit.ly/3UNbaZO

熱門HOTPICK:bit.ly/3FoHZom