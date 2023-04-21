好去處︱法國五月French May30周年　免費看5個攝影展【附預約資訊】 (09:52)

法國五月藝術節踏入30周年， 今年五月以「藝術聯動」為主題呈獻一系列攝影展覽，包括馬克．呂布「從法國到中國的浮光掠影」展覽、攝影聯展「French+」、弗洛倫斯・萊維蘭「按字面說」展覽等，透過鏡頭探索法國的藝術文化。
按字面說｜弗洛倫斯・萊維蘭個人作品展覽
日期：5月4日至6月3日
費用：免費入場
時間及地點：
香港法國文化協會（灣仔及佐敦中心）：上午9時至晚上9時（星期一至五）， 上午9時至下午5時（星期六）；
Parenthèse書店：上午10時至晚上6時半（星期一至五），上午9時半至下午5時半（星期六）
Boogie Woogie Photography：星期三至六（需提前預約）
馬克．呂布「從法國到中國的浮光掠影」展覽
日期：5月18日至7月31日
費用：免費入場
地點：九龍梳士巴利道半島酒店商場w16及w18號f22 攝影空間
時間：上午11時至晚上7時
「See You In My Dreams」展覽
日期：
Soho House：2023年6月6日至16日
（上環德輔道西33號）
BELOWGROUND：2023年6月24至7月4日
（置地廣場中庭B樓B49-B52,B55-B56,B59-B61號舖）
費用：免費入場
攝影聯展「French+」
日期：5月4日至6月3日
費用：免費入場（請先預約︰info@bewephoto.com）
場地：The Loft, Boogie Woogie Photography
時間：下午2時至晚上7時（星期三至六）
地點：香港黃竹坑道56-60號怡華工業大廈8樓
弗洛里安・德・拉西「內幕」
日期：5月5日至6月24日
費用：免費入場
場地：藝術攝影空間巴黎1839
時間：上午11時至晚上7時（星期二至六）
地點：中環荷李活道74號
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