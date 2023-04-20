米芝蓮2023｜米芝蓮必比登推介7澳門餐廳入圍　陳勝記、祥記麵家、六記粥麵等【附名單】 (16:16)

粵菜

‧陳勝記

陳勝記以傳統粵菜和海鮮菜式馳名，開業至今已傳至第三代。餐廳每天取得新鮮海產，海魚肉質嫩滑。招牌菜陳皮鴨每天限量供應，而梅菜扣肉及生炒骨亦值得一試。

地點：路環計單奴街21號

詳情：bit.ly/40ngSmy

‧老記（筷子基）

老記以田雞腿煲及水蟹粥馳名，以沙薑及生薑同煮的生啫九肚魚亦是招牌菜之一。雖然位置並非靠近市中心，但價廉物美，而且營業至凌晨，吸引不少人朝聖。

地點：和樂大馬路12號宏基大廈第4座H及M舖

詳情：bit.ly/3Lgr9MQ

麵食

‧祥記麵家

祥記自70年代起屹立之今，店家自設小型廠房製造幼細竹昇麵，湯底則以蝦乾和大地魚熬製8小時而成。除招牌蝦籽撈麵，鯪魚球配蜆芥醬同屬必試之選。另有售頂級蝦籽及秘製辣椒油。

地點：福隆新街68號

詳情：bit.ly/40iIzNr

‧六記粥麵

六記麵餅以傳統手法製作竹昇麵，並以時令鮮魚熬製湯底，雲吞皮更是手製。其他特色食品包括蝦籽撈麵、炸雲吞、米通鯪魚球及水蟹粥。

地點：沙梨頭仁慕巷1號D

詳情：bit.ly/41paGMf

澳門菜

‧澳門旅遊學院教學餐廳

餐廳為培訓旅遊業人才而設，廚房由專業廚師主理，供應澳門本土美食。米芝蓮推介葡國雞和澳門土生炒免治肉碎，食客不妨一試甜品和葡萄牙佳釀。

地點：望廈山望廈迎賓館

詳情：bit.ly/3LcKhvs，bit.ly/3UTinb9

葡國菜

‧O Castiço

店家隱藏於氹仔舊城區大街附近，店內只有5張餐桌，推介菜有豬肉粒炒蜆。店舖由已故葡籍廚師的兒子掌管，並由其女友按原店主食譜烹調家庭式葡國美食。

地點：氹仔施督憲正街65號B

詳情：bit.ly/3UP8J9a

滬菜

‧鼎泰豐（新濠天地）

鼎泰豐以小籠包聞名，菜單包羅逾70款食品，米芝蓮亦推介紅燒牛肉麵及正宗上海甜點如赤豆鬆糕。

地點：路氹連貫公路新濠天地2樓蘇濠

詳情：bit.ly/3orw0Sy