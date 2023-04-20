米芝蓮2023｜米芝蓮必比登推介7澳門餐廳入圍　陳勝記、祥記麵家、六記粥麵等【附名單】 (16:16)

香港及澳門恢復通關後，澳門再次成為港人熱門好去處，不少港人紛紛前往旅遊及享受美食。近日米芝蓮公布的《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介名單中，有7間上榜食肆位於澳門，涵蓋粵菜、麵食、澳門菜、葡國菜及滬菜，包括傳統粵菜陳勝記，以及沿用傳統竹昇麵的祥記麵家及六記粥麵，到澳門旅遊的港人不妨一嘗。【相關報道：米芝蓮必比登推介出爐 香港6食肆新入選】
粵菜
‧陳勝記
陳勝記以傳統粵菜和海鮮菜式馳名，開業至今已傳至第三代。餐廳每天取得新鮮海產，海魚肉質嫩滑。招牌菜陳皮鴨每天限量供應，而梅菜扣肉及生炒骨亦值得一試。
地點：路環計單奴街21號
‧老記（筷子基）
老記以田雞腿煲及水蟹粥馳名，以沙薑及生薑同煮的生啫九肚魚亦是招牌菜之一。雖然位置並非靠近市中心，但價廉物美，而且營業至凌晨，吸引不少人朝聖。
地點：和樂大馬路12號宏基大廈第4座H及M舖
麵食
‧祥記麵家
祥記自70年代起屹立之今，店家自設小型廠房製造幼細竹昇麵，湯底則以蝦乾和大地魚熬製8小時而成。除招牌蝦籽撈麵，鯪魚球配蜆芥醬同屬必試之選。另有售頂級蝦籽及秘製辣椒油。
地點：福隆新街68號
‧六記粥麵
六記麵餅以傳統手法製作竹昇麵，並以時令鮮魚熬製湯底，雲吞皮更是手製。其他特色食品包括蝦籽撈麵、炸雲吞、米通鯪魚球及水蟹粥。
地點：沙梨頭仁慕巷1號D
澳門菜
‧澳門旅遊學院教學餐廳
餐廳為培訓旅遊業人才而設，廚房由專業廚師主理，供應澳門本土美食。米芝蓮推介葡國雞和澳門土生炒免治肉碎，食客不妨一試甜品和葡萄牙佳釀。
地點：望廈山望廈迎賓館
詳情：bit.ly/3LcKhvs，bit.ly/3UTinb9
葡國菜
‧O Castiço
店家隱藏於氹仔舊城區大街附近，店內只有5張餐桌，推介菜有豬肉粒炒蜆。店舖由已故葡籍廚師的兒子掌管，並由其女友按原店主食譜烹調家庭式葡國美食。
地點：氹仔施督憲正街65號B
滬菜
‧鼎泰豐（新濠天地）
鼎泰豐以小籠包聞名，菜單包羅逾70款食品，米芝蓮亦推介紅燒牛肉麵及正宗上海甜點如赤豆鬆糕。