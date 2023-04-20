穀雨．二十四節氣｜穀雨濕熱易感冒　中醫兩焗茶化濕散寒紓緩初起感冒 (09:22)

穀雨是二十四節氣中最後一個春天節氣。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，穀雨代表夏天將至，雨水開始增多，濕度較高，加上夏天的悶熱，人們較易有感冒，霧氣霞氣亦會影響人的呼吸，容易誘發鼻敏感。林冠傑提供兩個焗茶食譜︰扁豆花人參花茶和白芷玫瑰花茶，適合初起感冒、怕冷怕風的人飲用。
一、扁豆花人參花茶
材料︰扁豆花10克、人參花10克、檸檬汁幾滴、蜂蜜少許、熱水250毫升
製法︰扁豆花、人參花放入茶隔，加暖水，焗1分鐘後倒走水分。之後再用熱水焗（攝氏70至80度），焗約15分鐘，先聞一聞再飲，飲時可加幾滴檸檬汁、少許蜂蜜，一日可飲1至2次。
功效︰扁豆花可健脾化濕、人參花補氣、檸檬有醒胃化濕的作用。
二、白芷玫瑰花茶
材料︰白芷3-4片、玫瑰花10粒、薄荷葉2塊（乾或新鮮，完整為佳）、辛夷花10粒、黃糖少許
製法︰用茶隔袋包起所有材料（如太大片可剪碎），先用凍水焗一焗，用室溫水略略沖洗，再用熱水焗約15分鐘，即可。焗完先聞一聞，有助通絡化濕，飲時可加少許黃糖。
功效︰白芷性質偏溫，有驅風散寒的作用；黃糖味甜，可補脾胃。
飲用注意︰適合初起感冒、怕冷怕風及鼻塞的人飲用。常有喉嚨痛或喉嚨發炎的人不適合飲用。
註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。
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